DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanlarına Tutuklama Talebi
DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı. Eş başkanları Abdullah Arınan ile Rojda Yılmaz tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca, 1995'te etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Gülşen Atalmış hakkında DEM Partinin Esenyurt'taki binasında sözde anma etkinliği yapıldığı ve örgütsel fotoğraflar paylaşıldığı tespit edildi.
Polis ekipleri, DEM Parti Esenyurt İlçe Yöneticileri Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz'ı 18 Kasım'da gözaltına aldı.
Abdullah Arınan ile Rojda Yılmaz tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
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