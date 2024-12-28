Delice-Çorum Hızlı Tren Hattı Projesi İhalesi Ertelendi! Katılacak Şirketler Gündem Oldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Delice-Çorum Hızlı Tren Hattı Projesi ihalesiyle ilgili 26 Aralık’ta açıklama yaparak 27 Aralık’ta yapılacak ihaleyi kazanan şirketlerin 26 Aralık’ta konuşulduğunu belirtmişti. Yavuzyılmaz, “AK Parti’nin rant aşkı öyle bir boyuta ulaştı ki, artık heyecandan ihale gününü bile bekleyemiyorlar” diye konuşmuştu.

'PAZARLIK USULÜ İHALE BİR SKANDAL'

Yavuzyılmaz, konuyla ilgili şunları söylemişti:

“Deprem, sel, salgın hastalık gibi doğal afetler halinde uygulanan, sadece belli şirketlerin davet edildiği pazarlık usulü ihale yönteminin uygulanması bir skandaldır. Proje bölgesinde deprem yok, sel yok, doğal afet yok. Ancak adrese teslim bir ihale süreci var. İhale tutarını şirketlerin danışıklı dövüşle belirleyeceği kurgulanmış bir ihale süreci var. Yarın yapılacak ihalenin acilen ertelenmesi ve tüm şirketlerin eşit ve şeffaf bir şekilde yarışabileceği açık ihale usulüyle yapılması çağrısında bulunuyoruz.”

'BU İHALE BAŞLI BAŞINA KAMU ZARARI'

Yavuzyılmaz, yaptığı bu açıklamanın ardından gelen tepkiler üzerine ihalenin 31 Aralık’a ertelendiğini açıkladı. AKP'nin yeni bir dizayn peşinde olduğunu söyleyen Yavuzyılmaz, “İhaleye davet edilenler yine tanıdık şirketler: Kolin, Rönesans, Yapı Merkezi, Çelikler, Gülermak, YDA, Doğuş. Bu ihale bu haliyle başlı başına kamu zararıdır” diyerek ihaleye tepki gösterdi.

Kaynak: ANKA