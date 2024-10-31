Davutoğlu'ndan 'Kayyım' Tepkisi! 'Demokrasi Tiyatro Haline Geldi'

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanıp belediyeye kayyım atanmasına tepki gösteren Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, "Yeni görevlendirmenin seçilmiş belediye meclis üyeleri arasından seçimle değil de atama ile yapılması demokrasinin tiyatro haline getirilmesidir"

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Davutoğlu'ndan 'Kayyım' Tepkisi! 'Demokrasi Tiyatro Haline Geldi'

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanıp belediyeye kayyım atanmasına tepkiler sürüyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kayyım kararına tepkisini dile getirdi.

Davutoğlu, paylaşımında "Daha önceki uygulamalarda da ilkesel olarak vurguladığımız gibi, mahkeme kararı olmaksızın yapılan kayyum atamaları demokratik hukuk devleti ilkesine, seçimlere girmesinde mahzur görülmeyen adayların seçimi kazandıktan sonra görevden alınması da milli irade ilkesine aykırıdır" ifadelerini kullandı.

'DEMOKRASİ TİYATRO OLDU'

Gelecek lideri, sürecin usulsüzlüğüne işaret ederek "Hele hele yeni görevlendirmenin seçilmiş belediye meclis üyeleri arasından seçimle değil de atama ile yapılması demokrasinin tiyatro haline getirilmesidir" dedi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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