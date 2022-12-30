Davutoğlu'ndan EYT yasası çağrısı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, EYT düzenlemesine ilişkin, "EYT yasası çıkıncaya kadar yapılacak borçlanmalarda 2022 asgari ücreti esas alınmalı" önerisinde bulundu.

Twitter'dan paylaşım yapan Davutoğlu açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"EYT düzenlenmesinden yararlanabilmek için borçlanma yapmak durumunda kalanların mağdur olmaması için, yasaya bir ek madde konulmalı; EYT yasası çıkıncaya kadar yapılacak borçlanmalarda 2022 asgari ücreti esas alınmalı."