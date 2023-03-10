Davutoğlu'ndan Berat Albayrak açıklaması: Erdoğan'ı uyarmış

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı bir televizyon programında eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu'ndan Berat Albayrak açıklaması: Erdoğan'ı uyarmış

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV'de Lider Masası'nın konuğu oldu. 

Davutoğlu 'Arınma vakti' dedi, çağrıda bulundu: 'Benim, Erdoğan'ın, Binali Yıldırım'ın ve Berat Albayrak'ın mal varlıkları araştırılsın'Davutoğlu 'Arınma vakti' dedi, çağrıda bulundu: 'Benim, Erdoğan'ın, Binali Yıldırım'ın ve Berat Albayrak'ın mal varlıkları araştırılsın'Siyaset

ALBAYRAK AÇIKLAMASI

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ve eski Maliye Bakanı Berat Albayrak'a dair dikkat çeken açıklamada bulundu.

Davutoğlu, Albayrak'ın siyasete girişine işaret ederek, "Albayrak'ı siyasete almayın. Size (Erdoğan) de zarar verir, kendisine de" açıklamasında bulundu.

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