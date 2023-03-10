Davutoğlu'ndan Berat Albayrak açıklaması: Erdoğan'ı uyarmış

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV'de Lider Masası'nın konuğu oldu.

ALBAYRAK AÇIKLAMASI

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ve eski Maliye Bakanı Berat Albayrak'a dair dikkat çeken açıklamada bulundu.

Davutoğlu, Albayrak'ın siyasete girişine işaret ederek, "Albayrak'ı siyasete almayın. Size (Erdoğan) de zarar verir, kendisine de" açıklamasında bulundu.