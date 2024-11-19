Davutoğlu 'Yenidoğan' Duruşmasına Geldi

Türkiye'nin şimdiye dek gördüğü en acımasız suç örgütlerinden biri olan "Yenidoğan Çetesi" davasında 22'si tutuklu 47 sanık dün yargılanmaya başlandı. Çok sayıda bebeği öldürmek ve sakat bırakmakla suçlanan çetenin davasında ilk duruşmasının ikinci celsesine bugün devam edilirken, dünkü duruşma mahkeme başkanının avukatlarla tartışmaları ve birçoğunu salondan çıkarmasıyla akıllarda kaldı.

Mahkeme başkanının tepki gördüğü için tartışıp duruşma salonundan polis eşliğinde çıkardığı avukatlardan biri de Gelecek Partisi avukatıydı.

DAVUTOĞLU ÇİFTİ DE DAVAYA KATILIYOR

Duruşma gergin bir atmosferle devam ederken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı eşi Sare Davutoğlu, bugün Bakırköy Adliyesi'nde görülen duruşmaya katıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem