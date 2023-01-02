Davutoğlu, liderler turuna çıkıyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Altılı Masa'nın onuncu toplantısı öncesi liderler turuna çıkacak. Davutoğlu, yarın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşecek.

Davutoğlu, liderler turuna çıkıyor

Altılı Masa'nın 10'uncu toplantısı, 5 Ocak Perşembe günü Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde yapılacak. Davutoğlu, ev sahipliği yapacağı toplantı öncesinde liderler turuna çıkacak.

Davutoğlu, yarın saat 12:00'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, saat 14:00'te İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i, saat 18:00'de de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret edecek.

Davutoğlu, 4 Ocak Çarşamba günü saat 14.00'te Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve saat 16:00'da da Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la bir araya gelecek.

ONUNCU TOPLANTI

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem vaadiyle bir araya gelen Altılı Masa’nın dokuzuncu toplantısı, 28 Kasım'da Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde yapılmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ali Babacan, Gültekin Uysal ve Ahmet Davutoğlu, son olarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis ve siyasi yasak cezası verilmesi üzerine 15 Aralık'ta Saraçhane'de düzenlenen ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde bir araya gelmişlerdi.

Temel Karamollaoğlu, rahatsızlığı nedeniyle mitinge katılamamıştı. Mitinde Saadet Partisi'ni Genel Başkanvekili Sabri Tekir temsil etmişti.

Altlı Masa toplantısı öncesi, ortak çalışma gruplarının hazırladığı geçiş süreci yol haritası ve ortak politikalar programı sonuç metinlerinde sona yaklaşıldı. 

Kaynak: ANKA

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