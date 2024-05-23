Danıştay 10. Daire Başkanı belli oldu

Danıştay 10. Daire Başkanlığı'na İbrahim Topuz seçildi.

Seçim, Danıştay 10. Daire Başkanı Yılmaz Akçil'in Anayasa Mahkemesi üyesi olması nedeniyle boşalan koltuk için gerçekleşti.

Danıştay Genel Kurulu'nda yapılan seçimde İbrahim Topuz, 59 oy alarak rakibi Kemal Açıkgöz'ü (41 oy) geride bıraktı. Üye tam sayısının salt çoğunluğunu elde eden Topuz, bu sayede Danıştay 10. Daire'nin yeni başkanı oldu.

İBRAHİM TOPUZ KİMDİR?

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nden 1990'da mezun olan Topuz, 13 Mayıs 1993'de Van İdare Mahkemesi üyesi olarak mesleğe başladı.

İbrahim Topuz, sırasıyla Danıştay Tetkik Hakimliği, Danıştay Savcılığı, Danıştay Genel Sekreter Yardımcısı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Yedek Üyeliği görevlerinde bulundu. Danıştay üyeliğine, 15 Aralık 2014'de seçilen Topuz, evli ve iki çocuk babası.

Kaynak: AA