Danışman Ve AKP’li Başkan Yardımcısının Lüks Akşam Yemeği! 17 Emekli Maaşını Yediler

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve AKP Ankara İl Başkan Yardımcısı Serkan Korkutata'nın Bodrum'da bir restoranda ödedikleri hesap dudak uçuklattı. Kıratlı ve Korkutata lüks akşam yemeğinde 168 bin lira ödedi.

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Danışman Ve AKP’li Başkan Yardımcısının Lüks Akşam Yemeği! 17 Emekli Maaşını Yediler

Milyonlarca vatandaş ekonomik kriz karşısında ezilirken, AKP'lilerin lüks harcamaları bitmiyor. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve AKP Ankara İl Başkan Yardımcısı Serkan Korkutata, Bodrum’daki Mandarin Oriental Otel’in içerisinde bulunan, deniz mahsulleriyle ünlü Ferdi Baba Restoran’da akşam yemeği için buluştu.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; gecenin bitiminde restoran iki kişilik yemek için 168 bin lira hesap çıkardı.

Duruma tanık olanlar “Yesinler, gözümüz yok. Ama bir ülkede 10 bin lira emekli aylığı ile geçinmeye çalışan yaşlılar, 17 bin liralık asgari ücretle hayatta kalmaya çalışan milyonlar varsa, yönetim kademesinde bulunanlar bunu gözümüze sokmamalı” dedi.

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Danışman Ve AKP’li Başkan Yardımcısının Lüks Akşam Yemeği! 17 Emekli Maaşını Yediler Danışman Ve AKP’li Başkan Yardımcısının Lüks Akşam Yemeği!