Çürüme dava dosyasında! Kaplan'ın arkadaşı her şeyi anlattı: Uyuşturucu ticaretini polis müdürüyle birlikte yapıyordu. Silah kaçakçılığında askerler de vardı

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakınlığıyla bilinen ve geçtiğimiz aylarda tutuklanan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan, Esenboğa Havalimanı’ndan yurtdışına kaçmak üzereyken yakalandı ve tutuklandı. Soruşturmada Kaplan’ın lideri olduğu örgütten çok sayıda kişi tutuklanırken, Kaplan’la ilişkili polislerin dosyası ayrıldı.

ÇOCUKLIK ARKADAŞI İFADE VERDİ: TEZGAHTARLIKTAN MAFYA BABALIĞINA…

Dava dosyasına Kaplan’ın çocukluk arkadaşı Erhan Gündüz’ün suç örgütünün faaliyetiyle ilgili verdiği detaylı bilgiler girdi.

Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre Erhan Gündüz mahkemeye başvurarak Kaplan ve suç örgütüyle ilgili 9 sayfalık ifade verdi. Kaplan’ın tezgâhtarlıktan mafya babalığına uzanan hikâyesini anlatan Erhan Gündüz, “Kaplan’ın geçmişte hiçbir mal varlığı yoktu, geçimini tezgâhtarlıktan sağlardı. Bugün sayamayacağım kadar serveti var, lüks bir hayat yaşıyordu. Uyuşturucu ticaretiyle başlayan serüveni onu bu noktaya getirdi” dedi.

Ayhan Bora Kaplan 8 Eylül 2023'de Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı

UYUŞTURUCU TİCARETİNİ POLİS MÜDÜRÜYLE BİRLİKTE YAPIYORLAR

10 Haber’den Masum Gök’ün haberine göre; Erhan Gündüz ifadesinde Ayhan Bora Kaplan’ın 2016 yılında Ankara Organize Şube Müdürü olan kişi ile uyuşturucu ticareti yaptığını belirterek şöyle konuştu:

“2016 yılında Organize Şubenin başında bulunan Necati isminde bir müdür vardı. Bu müdür sürekli olarak Bora Kaplan ile İstanbul iline birlikte gidip gelirlerdi, Bora Kaplan’ın eli ayağı konumunda bir müdürdü. Bora Kaplan’ın Narkotikle bağlantısını o sağlardı.

Teslim edeceğim videoda Necati Müdür ile Bora Kaplan’ın birlikte yemek yerken ve sarı zarf içerisinde para olduğunu düşündüğüm bir zarfı Bora Kaplan, Necati isimli müdüre verdiğini gördüm ve görüntülerini aldım. Görüntüleri de telefonumda mevcuttur.

Hatırladığım kadarı ile 2014 veya 2015 yıllarında bana Serdar Dinç tarafından bana hediye edilen plakasını hatırlayamadığım ancak bir milletvekilin akrabasına ait olan ve hacizli olan Mercedes Viano marka aracım ile ben, Bora Kaplan ve Necati Müdür ile birlikte 3 defa İstanbul iline gittik. Sonradan duyduğum kadarı ile Necati Müdür ve Bora Kaplan, Suphan’dan her defasında yaklaşık 10’ar kilo kokain alıp Ankara ya getirmişler. Benim bu durumdan sonradan haberim oldu, ben onlarla sadece gezme maksatlı olarak İstanbul’a benim araçla gittik.

Hatta bir defasında İstanbul’dan Ankara ya gelince İstanbul çıkışında çevirime girdik, Necati Müdür ve Bora Kaplan’ın telaşlandığını görmem üzerine ben de kendisine ‘Sen müdürsün neden dolayı telaşlanıyorsun’ dediğimde o da bana araçta kokain olduğunu söyledi ve ben de orada bu durumu öğrendim. Sonrasında Necati müdür kendisini tanıttı çevirmeden geçtik.”

“NECATİ MÜDÜR” DARBELERİ ARAŞTIRMA KOMİSYONUNA İFADE VERMİŞTİ

Erhan Gündüz’ün 2016 yılında Ankara Organize Şube’nin başında bulunduğunu söylediği kişi Necati Çevik’ti. Necati Çevik 15 Temmuz 2016 yılındaki FETÖ’cü darbe girişiminin ardından kurulan TBMM’de araştırma komisyonu tarafından çağrılan isimlerden de birisiydi. Necati Çevik burada o gece kendi gözünden yaşananları anlatmıştı.

2016 yılının Ağustos ayında Ankara Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü görevinden alınan Necati Çevik Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü’ne atanmıştı. Ancak bir gün sonra eski görevine iade edilmişti.

‘SİLAH TİCARETİ YAPAN ASKERLERİN FOTOĞRAFLARI TELEFONUMDA’

Erhan Gündüz ifadesinde silah ticareti yapan askerlerin fotoğraflarının da telefonunda olduğunu öne sürerek şöyle konuştu:

“Tarihini tam olarak hatırlamadığım bir akşam ben, kız arkadaşım, Sinan Susuz, Süleyman Çınar, Burak Akduman ve Serhat Şahin isimli arkadaşlarım ile birlikte arkadaşım olan Ayhan Bora Kaplan’ın işletmiş olduğu Albüm isimli gece kulübüne eğlenmeye gittik. Burada alkol aldık. Gecenin sonunda ben Sinan Susuz ile birlikte Çayyolu Yaşamkent’te bulunan Neo Stüdyo otel tarzı bir yere gittik.

Burada alkolün verdiği etki ile Sinan Susuz telefonundaki resimleri bana gösterdi. Resimlerde Sinan’ın Şırnak’ta rütbeli askerler ile gerek kırsalda ve gerekse askeri alanda çekilmiş çok samimi resimleri vardı. Ben kendisine sorduğumda doğuda kendisinin silah kaçakçılığı yaptığını ve bunlarla bağlantılı olan şahısları söyledi. Hatta Sinan Susuz alkollü olduğu bir gün telefonunda bulunan tüm belge ve resimleri benim telefonuma Whatsap’tan kendisi bana gönderdi. Telefondaki bu belgelerde benden rüşvet alan polislerin bilgileri de mevcuttur. Bu görüntüler benim telefonumda bulunur.”

DELİLERİN OLDUĞU TELEFONU EMNİYET’E TESLİM ETTİ

İstanbul’da bir gasp suçundan tutuklu bulunan Erhan Gündüz ifadesinde söylediği iddiaların hepsinin kanıtlarının telefonunda olduğunu belirterek telefonunu da kolluk kuvvetlerine avukatı aracılığıyla teslim etti.