Tanrıkulu'ndan TMO hakkında suç duyurusu: Rüşvet, rüşvete aracılık, fiyatları etkileme...

Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yetkilileri hakkında rüşvet, rüşvete aracılık, fiyatları etkileme ve görevi kötüye kullanma iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunun ardından adliye önünde açıklama yapan Tanrıkulu, "Hasattan sonra buğday ve arpa alımı konusunda TMO çiftçileri zor durumda bıraktı, randevu vermedi. Üretici ürünlerini taban fiyatın altında tüccara satmak zorunda kaldı" dedi.

'BUNLARIN PEŞİNE DÜŞECEĞİZ'

TMO'nun yeterli depolama alanı varken bunu kullanmadığını belirten Tanrıkulu, "Aracılar devreye girerek ton başına 300, 500 lira alarak erken randevu sistemini devreye sokmuşlar. Küçük çaplı çiftçilerin uğradığı bu zarar konusunda rüşvet, rüşvete aracılık, fiyatları etkileme ve görevi kötüye kullanma yönünden suç duyurusunda bulundum. Bir hukukçu, bir milletvekili olarak yetkililere sesleniyorum. Çiftçilere zamanında randevu verin, suç işlemeyin. Aracılara sesleniyorum, çiftçileri tehdit etmeyin. Her zaman çiftçinin, yoksulun ve emekçinin yanında olacağım. Diyarbakır'da işlenen bu suçlarla ilgili olarak Diyarbakır’ın bir vekili var ve bunların peşine düşeceğiz. Kimse kendini rahat hissetmesin. Bütün bunlar içerisinde büyük bir rant var" diye konuştu.