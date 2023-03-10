Cumhur'da seçim arayışı: AKP, Yeniden Refah Partisi ile görüşecek
AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım bugün saat 18.00'da Fatih Erbakan'ı ziyaret edecek.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kararını imzalaması ile seçim süreci başladı.
Seçim maratonuna Resmi Gazete'de yayımlanan mükerrer sayı ile de resmen girildi.
CUMHUR'DA İTTİFAK ARAYIŞI
Seçim kararının ardından partiler arasındaki görüşmeler de hızlanıyor.
Yaşadığı oy kaybını telafi etmek için ittifakını genişletmeye çalışan AKP'nin ilk durağı Yeniden Refah Partisi oluyor.
AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım bugün saat 18.00'da Fatih Erbakan'ı ziyaret edecek.
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