Cumhur'da seçim arayışı: AKP, Yeniden Refah Partisi ile görüşecek

AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım bugün saat 18.00'da Fatih Erbakan'ı ziyaret edecek.

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Cumhur'da seçim arayışı: AKP, Yeniden Refah Partisi ile görüşecek

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kararını imzalaması ile seçim süreci başladı. 

Seçim maratonuna Resmi Gazete'de yayımlanan mükerrer sayı ile de resmen girildi. 

Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan, seçim kararını imzaladıResmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan, seçim kararını imzaladıSiyaset

CUMHUR'DA İTTİFAK ARAYIŞI 

Seçim kararının ardından partiler arasındaki görüşmeler de hızlanıyor. 

Yaşadığı oy kaybını telafi etmek için ittifakını genişletmeye çalışan AKP'nin ilk durağı Yeniden Refah Partisi oluyor.

AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım bugün saat 18.00'da Fatih Erbakan'ı ziyaret edecek.

Etiketler
2023 seçim AKP
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