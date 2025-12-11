Cumhurbaşkanlığı Koltuğu Cevdet Yılmaz'a Emanet
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkmenistan’a ziyarete gitmesi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11-12 Aralık tarihleri arasında Türkmenistan'a ziyarette bulunacak.
Cumhurbaşkanı'nın dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığı'na, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: