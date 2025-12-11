Cumhurbaşkanlığı Koltuğu Cevdet Yılmaz'a Emanet

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkmenistan’a ziyarete gitmesi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11-12 Aralık tarihleri arasında Türkmenistan'a ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanı'nın dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığı'na, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

