Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı, Gündemde Asgari Ücret Var

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de toplandı.

Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın asgari ücrette yapılacak zam konusunda sunum yapması bekleniyor.

ANA GÜNDEM ASGARİ ÜCRET

Geçen hafta üçüncü kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda, işveren tarafı masaya herhangi bir rakam getirmemişti. Bu gelişmenin ardından TÜRK-İŞ ise işçiler için 29 bin 583 lira talep ettiklerini duyurmuştu.

Bu hafta gerçekleşecek komisyonun son toplantısında asgari ücret tartışmalarına son noktanın konulması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, sürecin ilerleyişiyle ilgili bakanlıklara talimatlar vermesi bekleniyor.

SURİYE VE FİLİSTİN GÜNDEMİ

Toplantıda Suriye'ye dair gelişmeler de masaya yatırılacak ve Suriye'deki yeni hükümetle planlanan ilişkiler ele alınacak. Ayrıca, Suriyeli mültecilerin güvenli geri dönüşleri de toplantının gündem maddeleri arasında olacak.

Suriye’yle ilgili olarak da terör örgütü PKK/YPG’nin ülkenin kuzeyindeki varlığının sonlandırılmasına dair atılacak adımların da gündeme gelmesi bekleniyor.

Toplantının diğer önemli başlıkları arasında İsrail’in Gazze'ye saldırıları yer alıyor. Türkiye’nin Filistin halkına yönelik yardım planlarının yanı sıra bölgede ateşkesin sağlanabilmesi ve İsrail’in saldırılarının sonlandırılması için yapılabilecekler de masaya yatırılacak.

Kaynak: AA