Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kabinenin gündeminde TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısı ve terörle mücadele olması bekleniyor.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Saat 15.25'de başlayan toplantıda, bakanların kendi alanlarıyla ilgili sunum yapması bekleniyor.

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Toplantıda, İsrail'in Orta Doğu'daki saldırıları ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye yönelik terör saldırısı, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yapılan operasyonlar ile ekonomideki son durumun ele alınması öngörülüyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

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Kaynak: AA-DHA

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Kabine Recep Tayyip Erdoğan
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