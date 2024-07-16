Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Sona Erdi! Açıklama Bekleniyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı bugün yapıldı. Kabinede ekonomi, Suriye ile normalleşme konuları dahil birçok kritik mesele masaya yatırılırken, Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Sona Erdi! Açıklama Bekleniyor...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştı. Basına kapalı yapılan toplantı, sona erdi. Erdoğan'ın toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor.

İŞTE MASADAKİ KONULAR

Enflasyonu kontrol altına almak için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ne ilişkin uygulamalar ve yeni vergi paketi görüşüldü.

Kabinede, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonları gündeme geldi.

Kabinenin bir diğer gündemi de son günlerde artan orman yangınları ve alınacak önlemler oldu.

Kabinede Erdoğan'ın yurtdışı programları ve yoğun temas trafiğinin de gündemde olması öngörülüyordu.

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