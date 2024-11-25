Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başladı.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Saat 16.30'da Beştepe'de başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başladı - Resim : 1

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Kabine Toplantısı'nda Ukrayna Rusya arasındaki savaş ve İsrail'in Gazze saldırılarının dünyaya aksının görüşülmesi beklenirken ülkemizin iç politikasının da değerlendirilmesi ön görülüyor.

Toplantı kapsamında ekonomideki son gelişmeler, enflasyonla mücadele, asgari ücrete yapılacak olan artış, Memur ve emekli maaş zam oranlarına ilişkin ilk değerlendirmelerin yapılması bekleniyor.

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Kaynak: AA

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