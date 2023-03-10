Cumhurbaşkanlığı anketi açıklandı: Kılıçdaroğlu ipi göğüslüyor
PİAR Araştırma, cumhurbaşkanlığı seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Açıklanan sonuçlara göre Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a yüzde 15'lik fark atıyor.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kararını resmen açıklaması ile Türkiye seçim maratonuna girdi
Tüm Türkiye'nin dikkati Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan arasında geçmesi beklenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin üzerinde.
Seçimlere artık günler kala, seçim anketleri de büyük merakla takip ediliyor.
Son olarak PİAR Araştırma, cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.
Anket sonuçları şöyle: