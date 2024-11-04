Cumhurbaşkanı'ndan 'İsrail'le Ticaret' Açıklaması: 9,5 Milyar Dolardan Vazgeçtik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 40. İSEDAK (İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi) Toplantısı Açılış Programı'nda konuştu. Erdoğan, Gazze'de yaşanan katliama tepki göstererek, "İsrail ile ticari ilişkileri tamamen durdurduk. 9,5 milyar dolarlık ticaret hacminden vazgeçtik" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmalarından satırbaşları şöyle:

"Son toplantımızdan bu yana tüm insanlık ve özellikle Müslümanlar için ağır bir imtihandan geçtik. Kanla, gözyaşıyla ve zulümle anılır hale geldi. Gazze'de yaşandı ve yaşanıyor. Filistin'de 2 milyon insanı ilaçsız, gıdasız bırakıp ölümlerini seyrettiler. Geçtiğimiz 13 ay boyunca Gazze ve Filistin topraklarında çokça acı gördük, katliam ve cinayet gördük. Bir insan nasıl bu kadar alçalabilir, alçaklaşabilir diye birçok habere rastladık. 13 ayda 50 bin Filistinli şehit verdi. 13 ay boyunca yaşamadıkları acı, zorluk, çiile, zulüm neredeyse kalmadı. Buna rağmen Filistinli kardeşlerimiz onurlarından taviz vermedi. Siyonist rejim ve destekçileri 134 aydır her türlü zulümü yaptılar, Filistinli kardeşlerimize diz çöktüremediler.

'İSRAİL İLE TİCARETİ DURDURDUK'

Şimdiye kadar 85 bin tonun üzerinde insani yardım malzemesini Mısır makamlarının da desteğiyle Gazze'ye ulaştırdık. Gazze soykırımına tepki olarak İsrail ile ticari ilişkileri tamamen durdurduk. 9,5 milyar dolarlık ticaret hacminden vazgeçtik.

Gazze ve Lübnan'a yönelik siyonist saldırganlığa verilebilecek en güzel cevaplardan biri daha fazla devletin Filistin devletini tanıması olacaktır. Tüm ülkelere Filistin devletini tanıma çağrımı tekrarlıyorum.

İslam dünyasının görüş ayrılıklarını bir tarafa bırakıp Filistin ve Lübnan halkına haklı mücadelelerinde destek olması büyük önem arz ediyor. Siber saldırılar ve veri ihlalleri konusunda bilgi ve becerilerinin artırılması noktasında her zamankinden daha müteyakkız olmalıyız."

Kaynak: Gerçek Gündem