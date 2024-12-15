Cumhurbaşkanı'ndan Gençlere Evlilik Tepkisi: 'Kızlara Erkek, Erkeklere Kız Beğendiremiyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da gerçekleştirdiği ziyarette, Gençlerle Buluşma programına katıldı. Burada yaptığı konuşmada gençlerin evlenmemesine ve boşanmaların arttığına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken yaşta evlilik yapılması konusunda çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Erkekler kızlara karşı, kızlar erkeklere karşı evlilikte çok sıkıntılı. Bunu aşmamız lazım. Maalesef kızlara erkek, erkeklere kız beğendiremiyoruz" ifadelerini kullandı.

'GENÇLER NEDENSE EVLENMİYOR'

Aile kavramına hep birlikte sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle üniversite gençliğimizin, aile kavramı üzerindeki duruşunun çok farklı olması lazım. Mesela, bizim şu anda üzerinde durduğumuz bir konu, gençler nedense evlenmiyor" dedi.

'KIZLARA ERKEK, ERKEKLERE KIZ BEĞENDİREMİYORUZ'

Bir öğrencinin, boşanmaların da arttığına yönelik değerlendirmesi üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:

"O da artıyor. Erkekler kızlara karşı, kızlar erkeklere karşı evlilikte çok sıkıntılı. Bunu aşmamız lazım. Zaman zaman ben de arkadaşlarım da yardımcı olmak istiyoruz, 'Aracı olalım' diyoruz, ama bakıyorsun maalesef kızlara erkek, erkeklere kız beğendiremiyoruz. Sizler nasıl düşünüyorsunuz? Bu konuda gerçekten işi çok uzatmayalım. Ben 25 yaşında evlendim. Ama şimdi bakıyoruz 30, 35, 40... Alıp başını gidiyor. Bir an önce evliliği yapmak lazım. Gençler, nasibinizi böyle 30-40, bu yaşlarda değil, gençlik yaşında halletmek lazım. Ve bir de tabii bizim bir kutsalımız daha var, yani bu LGBT falan, bu işlere de karşıyız."

Kaynak: Haber Merkezi