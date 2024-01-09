Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ankara'da valilere seslendi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’da Valiler Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yılmaz'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"(Valilere) Devletin vatandaşa dönük adaletli, merhametli yüzü, şefkatli yardım elisiniz.

En büyük başarılarımızdan biri devlet ile milletin aynı yöne bakması, aynı hedeflere yürümesidir.

Bir taraftan afetin yaralarını sarmamız lazım, diğer taraftan da bir daha benzer afetler yaşamamak adına ne yapılması gerekiyorsa onları yapmamız lazım.

Her biri tek başına bir ülkeyi istikrarsızlaştırmaya yetecek ölçekte olan çok sayıda terör örgütü ile eş zamanlı bir şekilde mücadele ettik.

(Terörle mücadele) En etkili unsurlardan biri il bazındaki koordinasyon.

İhracatımız son 20 yılda 36 milyar dolardan, 256 milyar dolara ulaşmış durumda.

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