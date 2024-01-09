Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ankara'da valilere seslendi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’da Valiler Toplantısı'nın açılışında konuştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ankara'da valilere seslendi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’da Valiler Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yılmaz'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"(Valilere) Devletin vatandaşa dönük adaletli, merhametli yüzü, şefkatli yardım elisiniz.

En büyük başarılarımızdan biri devlet ile milletin aynı yöne bakması, aynı hedeflere yürümesidir.

Bir taraftan afetin yaralarını sarmamız lazım, diğer taraftan da bir daha benzer afetler yaşamamak adına ne yapılması gerekiyorsa onları yapmamız lazım.

Her biri tek başına bir ülkeyi istikrarsızlaştırmaya yetecek ölçekte olan çok sayıda terör örgütü ile eş zamanlı bir şekilde mücadele ettik.

(Terörle mücadele) En etkili unsurlardan biri il bazındaki koordinasyon.

İhracatımız son 20 yılda 36 milyar dolardan, 256 milyar dolara ulaşmış durumda.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler
Cevdet Yılmaz
Kestaneyi çok daha hızlı pişirme tekniği...Nar gibi kızarıyor, hemen soyuluyor Kestaneyi çok daha hızlı pişirme tekniği...Nar gibi kızarıyor, hemen soyuluyor
Yapacağınız bu basit aşçılık hileyle süt taşmıyor! İşte bilmeniz gereken teknik Yapacağınız bu basit aşçılık hileyle süt taşmıyor! İşte bilmeniz gereken teknik
Akşener 'oyumuz düşerse bırakırım' dedi mi? İYİ Parti'den jet açıklama! Akşener 'oyumuz düşerse bırakırım' dedi mi? İYİ Parti'den jet açıklama!
'Ekrem İmamoğlu, Başak Demirtaş'ı aramış; neden tepkilere seyirci kalıyorlar?' 'Ekrem İmamoğlu, Başak Demirtaş'ı aramış; neden tepkilere seyirci kalıyorlar?'
ÇOK OKUNANLAR
Anket: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları
Mevduat faizleri parası olana göz kırpıyor: İşte 1 milyon liranın aylık getirisi Mevduat faizleri parası olana göz kırpıyor: İşte 1 milyon liranın aylık getirisi
Uzmanı açıkladı: Emekli maaşlarında 'felaket senaryosu'! Emekli maaşlarında 'felaket senaryosu'!
Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın küsme nedeni ortaya çıktı Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın küsme nedeni ortaya çıktı
En huysuz 5 burç belli oldu: Onlarla kimse başa çıkamıyor En huysuz 5 burç belli oldu