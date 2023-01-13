Erdoğan, Rami Kışlası Kütüphanesi Açılış Töreni’nde konuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rami Kışlası Kütüphanesi Açılış Töreni’nde, "Rami'yi sadece bir kütüphane değil, pek çok faaliyetin de yapabileceği bir Kültür Merkezi olarak planladık” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rami Kışlası Kütüphanesi Açılış Töreni’nde konuştu.
Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Rami'yi sadece bir kütüphane değil, pek çok faaliyetin de yapabileceği bir Kültür Merkezi olarak planladık” dedi.
Erdoğan açıklamasında, “Gençlerimizle birlikte tüm vatandaşlarımızın kütüphane ile bağını ne kadar güçlendirirsek, geleceğimiz o derece emniyette olacaktır” diye belirtti.
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