Erdoğan bin odalı sarayda otururken... 27 bin hanedeki insanlar ölümle burun buruna

Ülkede iktidar eliyle yaratılan ekonomik kriz, milyonlarca yurttaşı yoksulluğa mahkûm etti. Giderek artan yoksulluğun üzerini sosyal yardımlar ile örtmeye çalışan iktidar, “İtibardan tasarruf olmaz” anlayışıyla kamu kaynaklarından yaptığı harcamaları hiç azaltmadı. Çılgın projeler için harcanan para ve müteahhitlere yapılan garanti ödemeleri Hazine’yi altüst etti. İktidar kesenin ağzını açtıkça yurttaşın içinde bulunduğu yoksulluk da giderek derinleşti. İktidar yetkililerinin sık sık "Barınma sorunu yok" söylemine rağmen resmi veriler bu söylemleri yalanladı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, “Barınma Yardımları” adı altında paylaştığı veriler de iktidar ile yurttaş arasındaki ekonomik makasın giderek açıldığını gözler önüne serdi. AKP iktidarında Türkiye’deki ekonomik sorunları yok sayan harcamaların en önemli örneklerinden birini oluşturan Beştepe Sarayı için resmi açıklamalara göre 1 milyar 370 milyon TL, iddialara göre ise 4 milyar 856 milyon TL harcandı.

KRİZİN GÖLGESİNDE SARAY

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri, milyarlarca liralık kamu kaynağı kullanılarak bin 150 odalı inşa edilen Saray’ın resmi açılışının gerçekleştirildiği 2014 yılında Türkiye’de toplam 22 bin 609 sağlıksız hane tespit etti. Oturulamayacak derecede eski olduğu belirtilen hanelerde yaşayan yurttaşlara evlerini onarmaları amacıyla 103,4 milyon TL kaynak aktarıldı.

ON BİNLERCE SAĞLIKSIZ HANE

Türkiye’de barınma sorunu giderek tırmanırken 2015-2022 döneminde de her yıl binlerce hane, “Oturulamayacak kadar eski ve bakımsız” olarak işaretlendi. Verilere göre, 2015 yılında 22 bin 98 hane barınma yardımlarından yararlandı. Niteliksiz konut sorununun kronik hale geldiğini ortaya koyan, “Sağlıksız konut sayısı” verileri, şöyle kaydedildi: