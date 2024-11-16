Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Lideri Özel'e Açtığı Davada 'Yetkisizlik' Kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Belediyesi önünde yaptığı konuşmadan dolayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "iftira" suçlarından suç duyurusunda bulunup 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise 'yetkisizlik'' kararı vererek soruşturma dosyasının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosuna gönderilmesini kararlaştırdı.

'SORUŞTURMA YETKİSİ BİZİM DEĞİL'

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca alınan yetkisizlik kararında, şikayet edilen Özel'in 28. dönem CHP Manisa Milletvekili olduğu belirtilerek, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 161/9. maddesi gereğince milletvekilleriyle ilgili incelemenin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmesi gerektiği belirtildi.

Kararda, söz konusu kanun maddesi şu şekilde açıklandı:

"Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine aittir. Soruşturmayı Cumhuriyet Başsavcısı veya görevlendireceği vekili bizzat yapar."

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Özgür Özel'in Esenyurt Belediyesi önündeki konuşmasında galiz ifadelerle doğrudan Erdoğan'ı hedef aldığı belirtilmişti.

Dilekçede, Özel'in üzerine atılı suçlardan en üst sınırdan cezalandırılması için gerekli işlemlerin yapılması talep edilerek, "Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanlığı makamı nezdinde ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan özelinde ağır bir hakarete uğramıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk milletinin itibarına ve şerefine karşı alenen suç işlenmiştir" ifadeleri yer almıştı.

Dilekçede konuşmasına yer verilen Özel'in, Türk Ceza Kanunu'nun "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "iftira" maddelerine göre cezalandırılmasının sağlanması için gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılması istenmişti.

Kaynak: AA