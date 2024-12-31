Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yeni Yıl Mesajı: ‘Vatandaşımızın Refah Kaybını Telafi Edeceğiz’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıla saatler kala 2025 yılına ilişkin bir video mesajı yayınladı.

2024’e veda ediyor, yeni umut, beklenti ve hayallerle 2025 senesini karşılıyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Vatandaşımızın refah kaybını telafi edecek, alım gücünü artıracak politikalara ağırlık vermek suretiyle inşallah daha iyi yerlere geleceğiz. Konut, kira ve gıda başta olmak üzere fahiş fiyatlarla milletin ekmeğine göz diken fırsatçılarla mücadelemizi 2025 senesinde de kararlılıkla devam ettireceğiz” dedi.

“KAZANAN 85 MİLYON VATANDAŞIMIZ OLDU”

2025 yılında birlik ve beraberliğin daha güçleneceğine inandığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılını şöyle hatırlattı:

Mahalli idareler seçimlerini tam bir demokrasi şöleni havasında Türk demokrasisinin olgunluğunu tüm dünyaya yeniden gösterdiğimiz bir iklimde hamdolsun başarıyla gerçekleştirdik. Milletimizin iradesi sandıkta özgürce tecelli ederken kazanan demokrasimizle birlikte yine 85 milyon vatandaşımızın tamamı oldu. Tercihleri ne olursa olsun seçim sandıklarını birer bayram yerine çeviren vatandaşlarıma bugün bir kez daha teşekkür ediyorum.

“DEPREM BÖLGEMİZDE CİDDİ MESAFE KAT ETTİK”

Ekonomiye ilişkin de değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "İstihdamda, ihracatta, üretimde, turizmde, savunma sanayinde ve diğer alanlarda çok önemli başarılara imza attık. Deprem bölgemizi yeniden ayağa kaldırma çabalarımızda ciddi mesafe kat ettik. Yeni yılda bu çalışmalar daha da hızlanacak” dedi.

“FAHİŞ FİYATLARLA MÜCADELEMİZE DEVAM”

"Vatandaşımızın refah kaybını telafi edecek, alım gücünü artıracak politikalara ağırlık vermek suretiyle inşallah daha iyi yerlere geleceğiz” diye belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konut, kira ve gıda başta olmak üzere fahiş fiyatlarla milletin ekmeğine göz diken fırsatçılarla mücadelemizi 2025 senesinde de kararlılıkla devam ettireceğiz. Vatandaşlarımdan geçmişte Türkiye’ye çok ağır faturalar ödetmiş popülist söylemlere prim vermemelerini özellikle istirham ediyorum” dedi.

“SADECE BİRAZ DAHA SABIR”

Ekonomideki sıkıntıların üstesinden geleceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şu mesajları verdi: Doğru yoldayız. Allah’ın izniyle hedeflerimize de ulaşacağız. Sizlerden sadece biraz daha sabır, metanet ve anlayış istiyoruz.

Kaynak: Haber Merkezi