Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yeni Çözüm Süreci' Açıklaması: 'Bu Fırsat Heba Edilmemeli'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Aydın 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Terörle mücadeleye ilişkin önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı, CHP lideri Özgür Özel'e de yüklenerek "Sayın Özel'den umutluyduk, CHP'yi normalleştirmesi noktasında ihtiyatlı bir iyimserlik içerisindeydik ama değişim göremedik. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu 100 yıllık partiyi milletin artık alay ettiği çocuk oyun çadırına çevirdiler" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün şu gerçeği bir kez daha altını çizerek ifade etmek isterim; eğer bu topraklar üzerinde asırlardır huzur içinde yaşıyorsak bu her bir şehidimizin sayesindedir. Eğer bayrağımız gönderde özgürce dalgalanıyorsa, ezanlarımız her gün beş vakit semaya yükseliyorsa milletçe onurumuzla, şerefimizle hayatımızı devam ettiriyorsak hiç kuşkusuz şehitlerimizin fedakarlığı sayesindedir. Bu vatanın, bu bayrağın bize aziz şehitlerimizin bir emaneti olduğunun farkındayız. İşte bu yüksek şuurla tam 22 yıldır şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri emanetlere sımsıkı sahip çıkıyoruz.

'ÇOK CİDDİ MESAFE ALDIK'

Terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştirerek, şehitlerimize olan minnet borcumuzu bir nebze olsun ödemeye çalışacağız. 40 yıl boyunca kanımızı ve kaynaklarımızı sülük gibi emen bölücü terör musibetinden ülkemizi ve milletimizi kurtaracağız. Bu hedef doğrultusunda son dönemde çok ciddi mesafe yer aldık. Terörü kaynağında kurutma stratejimizle bölücü terör örgütüne çok ağır bedeller ödettik. 365 gün devam eden operasyonlarımız sayesinde sınırlarımız içindeki terör varlığını büyük ölçüde bitirdik. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatımız ile Kandil'le ülkemiz arasında sarsılmaz bir duvar ördük. Sınır ötesi operasyonlarımızla Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör kuşağını dört yerden kırıp attık. Böylece bölücü terör örgütünün emperyalist efendilerinin himayesinde Türkiye'yi güneyden çevrelemesine izin vermedik. Teröre karşı mücadelemizi çok büyük bir hassasiyetle içeride ve dışarıda sürdürüyoruz.

'YA TÖVBE EDECEKLER YA DA...'

Suriye'de 61 yıllık Baas zulmünün sona ermesi ve Suriyeli muhaliflerin Şam'ı özgürleştirmesiyle birlikte bölücü teröristler iyice kapana sıkışmıştır. Şimdi kendilerine yeni patronlar arıyorlar. Bölgemizin istikrara kavuşmasını istemeyenlere şirinlik yapıyorlar. Kandan ve gözyaşından beslenen emperyalist güçlere göz kırpıyorlar. Ama ne yapsalar boş, ne yapsalar faydasız. Türkiye'ye ve Suriye'ye husumetle varabilecekleri hiçbir yer yok. Bölücü emellerin peşinde koştukça acı sona biraz daha yaklaşacaklar. Sahadaki yeni gerçeklerle yüzleşmedikçe ömürleri biraz daha kısalacak. Yabancı güç odaklarına sırtlarını dayayarak hiçbir netice elde edemezler, edemeyecekler. Atalarımızın dediği gibi el atına binen tez iner. Daha önce de söyledim; önlerinde sadece iki tercih var. Ya teröre tövbe edip silah bırakacaklar ya da tasfiye olmaktan kurtulamayacaklar. Bizim tercihimiz bunun sükunetle gerçekleşmesidir, temennimiz daha fazla kan akmadan terör illetinden bölgemizin kurtulmasıdır. Bizim önceliğimiz yıllardır kan ve gözyaşı deryasına dönmüş ortak coğrafyamızda artık huzurun, kalkınmanın, istikrarın hakim olmasıdır.

'BU FIRSAT HEBA EDİLMEMELİ'

Gerek Suriye devrimi gerekse iç siyasetimizde atılan adımlarla Türkiye'yi bu hedefe daha kısa sürede götürecek bir imkan doğmuştur. Bu fırsatın heba edilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Evlatlarımıza daha huzurlu, daha güvenli bir ülke ve bölge bırakmayı canı gönülden istiyoruz. Milletimiz Cumhur İttifakı'nın ne yapmaya çalıştığının gayet farkındadır. Allah'ın izniyle 85 milyonun kardeşliği ve huzuru olacaktır. Önce millet, önce memleket. Bizim şiarımız, siyasette varoluş amacımız sadece budur. İnşallah bu çizgimizden asla ve asla sapmayacağız.

'ÖZEL'DEN UMUTLUYDUK'

Biz içeride ve dışarıda tüm çok kapsamlı ve ince düşünülmüş çalışmaları yürütürken muhalefetin nelerle meşgul olduğunu sizler de görüyorsunuz. Popülist söylemler dışında hiçbir fikirleri ve teklifleri yok. Ankara'da Meclis kürsüsünde bol keseden vaat dağıtıyorlar, ama kendi işçilerine haklarını vermiyorlar. Liyakat, ehliyet diyerek meydanlarda kükrediler; ellerine geçirdikleri tüm belediyeleri üç dört ayda hasım akraba yandaş çiftliği haline getirdiler. Biz açık söyleyeyim; Sayın Özgür Özel'den umutluyduk. CHP'yi olumlu yönde dönüştürmesi, CHP'yi normalleştirmesi noktasında ihtiyatlı bir iyimserlik içindeydik. Ancak beklentilerimizle uyumlu bir tablo göremedik. Koltuklarda oturanlar dışında CHP'de hiçbir değişim olmadı. Milletle ve milletin kurucu değerleriyle halen barışamadılar. Milletle aynı çizgide siyaset yapma alışkanlığını halen edinemediler. Sayın Özel siyaseti her önüne gelene duymak istediğini söylemek olarak algılıyor. Ankara'da farklı, Kars'ta farklı, buralara gelince farklı konuşuyor. İstanbul'a gidince ise adeta süt dökmüş kediye dönüyor, ne fikri takibi var ne söylemlerinde tutarlılık var ne de kendisine posta koyanlara haddini bildirecek cesareti var. CHP'de kim sabah erken kalkarsa onun borusu ötüyor. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu 100 yıllık partiyi milletin artık alay ettiği çocuk oyun çadırına çevirdiler. Komiklikte maşallah birbirleriyle yarışıyorlar. Sözlerinde, açıklamalarında ciddiyet ve ağırbaşlılığı ara ki bulasın.

ÖZEL'E 'EV ÖDEVİ'

Hatırlarsanız Sayın Özel bir ara elinde hesap makinesi kuyumcu kuyumcu geziyordu. Altın fiyatları üzerinden kendince bazı hesaplar yapıyordu. Bunun üzerine Sayın Özel'e CHP'li belediyelerin SGK'ya olan borçlarının kaç çeyrek olduğunu hesaplamasını tavsiye etmiştim. Tabii borç çok fazla olunca 5-6 gün hiç sesi çıkmadı. Önceki gün baktım, iyi kötü bir şeyler karalamış; CHP'li belediyelerin SGK'ya olan borçlarını ton olarak hesaplamış. Sadece ilk 7 belediyesinin SGK'ya borcu 15 buçuk ton altınmış. Sayın Özel'i CHP'li belediyelerin SGK'ya olan kamyon kamyon borçlarını altın cinsinden de hesapladığı için tebrik ediyorum. Yalnız kendisine bir ev ödevimiz daha olacak; hazır elini atmışken kaynağı karanlık para kulelerini ve şişirilmiş konser faturaları üzerinden CHP'li belediyelerin yolsuzluklarını da hesaplarsa fevkalade yerinde olur. Aceleye getirmesin, gerekirse belediye başkanlarından da yardım alsın. Bunlar hizmet etmeyi hem bilmiyorlar hem de sevmiyorlar. Gazi Mustafa Kemal'in hatırasına hürmeten CHP'ye sempati besleyen vatandaşlarımıza Allah sabır versin. Ortada parmakla gösterebilecekleri hiçbir eserleri yok. Ama bakıyorsunuz ihtiraslar, ayak oyunları, parti içi iktidar kavgaları almış başını gidiyor. Elbette biz bunlara göre tempomuzu ayarlamıyoruz. Biz efendilik taslamaya değil, millete hizmet etmeye geldik. Bu istikamette yürümeye devam edeceğiz."

Kaynak: Haber Merkezi