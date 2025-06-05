Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Anayasa Çıkışı: 'Mutlaka Kurtatacağız'

AKP MYK toplanırken, toplantının gündeminde yeni anayasa çalışmaları da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda ‘Türkiye’yi darbe anayasası utancından kurtaracaklarını’ dediği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Anayasa Çıkışı: 'Mutlaka Kurtatacağız'
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AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanırken, masaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yaşananlar ve ‘Terörsüz Türkiye’ süreci başta olmak üzere pek çok konu masaya yatırıldı.

Yeni anayasa Türkiye’nin gündemine sık sık gelirken, toplantıda bu konuya ilişkin de konuşuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Türkiye’yi darbe anayasası utancından kurtaracaklarını’ söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görevlendirdiği anayasa komisyonu da ilk toplantısını yaparken, toplantıda komisyonun çalışma usulleri belirlenmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Anayasa Çıkışı: 'Mutlaka Kurtatacağız' - Resim : 1

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan komisyondaki isimler şöyle olmuştu:

Efkan Ala
Mustafa Elitaş
Hayati Yazıcı
Ali İhsan Yavuz
Ömer Çelik
Abdullah Güler
Özlem Zengin
Muhammet Emin Akbaşoğlu
Bahadır Yenişehirlioğlu
Serap Yazıcı Özbudun

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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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