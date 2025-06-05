Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Anayasa Çıkışı: 'Mutlaka Kurtatacağız'

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AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanırken, masaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yaşananlar ve ‘Terörsüz Türkiye’ süreci başta olmak üzere pek çok konu masaya yatırıldı.

Yeni anayasa Türkiye’nin gündemine sık sık gelirken, toplantıda bu konuya ilişkin de konuşuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Türkiye’yi darbe anayasası utancından kurtaracaklarını’ söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görevlendirdiği anayasa komisyonu da ilk toplantısını yaparken, toplantıda komisyonun çalışma usulleri belirlenmişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan komisyondaki isimler şöyle olmuştu:

Efkan Ala

Mustafa Elitaş

Hayati Yazıcı

Ali İhsan Yavuz

Ömer Çelik

Abdullah Güler

Özlem Zengin

Muhammet Emin Akbaşoğlu

Bahadır Yenişehirlioğlu

Serap Yazıcı Özbudun



Kaynak: Türkiye Gazetesi