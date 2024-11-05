Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terör' Mesajı! 'FETÖ'ye Karşı Kırgızistan ile Birlikte Mücadele Edeceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'da yaptığı konuşmada terörle mücadele mesajı vererek, "Kırgızistan ile FETÖ başta olmak üzere terörün her türlüsüne karşı mücadelemizin kesintisiz süreceğine inanıyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terör' Mesajı! 'FETÖ'ye Karşı Kırgızistan ile Birlikte Mücadele Edeceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere dün akşam Kırgızistan'ın Başkenti Bişkek'e gitti. Erdoğan, bu sabah da Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi 6'ncı Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırıları konusunda uluslararası topluma baskı yapma ve terörle mücadele vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terör' Mesajı! 'FETÖ'ye Karşı Kırgızistan ile Birlikte Mücadele Edeceğiz' - Resim : 1

'TERÖRE KARŞI MÜCADELEMİZ SÜRECEK'

Erdoğan, toplantıda "İsrail'in Gazze'nin ardından Lübnan'a başlayan saldırıları bölgesel ve uluslararası sistemi tehdit ediyor. Daha önce de acil ateşkes ve insani yardım çağrısında bulunmuştuk. Filistin için barışçıl çabalarımıza devam etmek niyetindeyiz ve ateşkes için BM başta olmak üzere çağrı ve çalışmalarımıza katkı veren Kırgızistan'a teşekkür ediyorum. Beraber FETÖ başta olmak üzere terörün her türlüsüne karşı mücadelemizin kesintisiz süreceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da katılacağı zirveye ilişkin "Kırgızistan'ın KKTC'nin layıkıyla temsiline de katkı vereceğinize inanıyorum, teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terör' Mesajı! 'FETÖ'ye Karşı Kırgızistan ile Birlikte Mücadele Edeceğiz' - Resim : 2

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Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan
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