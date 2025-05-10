Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'PKK Kongresi' Sonrası İlk Açıklama! 'Her An Müjdeleri Alabilirsiniz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aileyle Güçlü Türkiye" programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye programımızın düzenlenmesinde emeği geçen AK Parti Kadın Kollarına teşekkür ediyorum. Annem başta olmak üzere tüm annelerin, değerli eşimin ve kızlarımın Anneler Günü'nü kutluyorum. İsrail'in Filistin'e saldırıları sürüyor, nereye baksak kadınlar ölüyor. Gazze'de anneler katlediliyor. Biz Türkiye olarak tüm bunların sonlanması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Anneler Günü'nün güzelliklerle kutlanacağı günleri Rabb'imiz nasip etsin diyorum.

'ANNEMİN AYAĞININ ALTINI ÖPERDİM'

Bizim inancımızda ve kültürümüzde anneler kutsal bir yere sahiptir. 'Cennet annelerin ayakları altındadır.' Ben anacığımın ayağının altını öperdim, o da ayağını geri çekerdi. Anneme 'Neden çekiyorsun?' derdim. 'Orada cennet kokusu var onu duymak istiyorum' derdim. O zaman annem gülerdi. Hasta olduğumda baş ucumda bekleyen oydu. Hatırlarım gece saat 1, annem evin balkonundan beni beklerdi. O günleri unutmak mümkün mü?

'ANNELERE HEP DESTEK VERDİK'

Toplumun temeli nasıl aileyse, ailenin temeli de annedir. Annelere hep çok güçlü destekler verdik. Sosyal yardımlardan istihdam programlarına, çocuk ve yaşlı hizmetlerine kadar hep kadınların yanında olduk. Şiddete karşı da destek verip kadın sığınma evlerimizi artırdık. Bakım evlerimiz de aynı şekilde çoğaldı. Aile Yılı ilan ettiğimiz 2025'te doğum yardımlarına da hız verdik.

'SAPKIN AKIMLARI ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Seçim öncesi söylediğimiz gibi gençlerimizi evliliğe teşvik için açtığımız kredi de bulunuyor. 81 ilimizin tamamında yuva kuracak çiftlere iki yılı geri ödemesiz faizsiz kredi imkanı sunuyoruz. Gençleri evlendirmeye özendirecek pek çok adım atıyoruz. LGBTİ denilen sapkın akımların toplumu istila etmesini engellemek için çabalıyoruz. Alkol, kumar gibi tehlikelerle mücadele ederek kadınlarımızı korumaya çalışıyoruz. Alkol bağımlılığı aile içi şiddetin en temel nedenlerinden biridir. Ne yapıyorsak ailelerimizi korumak için yapıyoruz. Daha aydınlık yarınlara hep birlikte ulaşmak için yapıyoruz.

'TERÖR BELASINDAN KURTULACAĞIZ'

Cumhur İttifakı olarak terörsüz Türkiye için sürdürdüğümüz mücadelemiz de bundan ayrı değil. Terör belasından ülkemizi kurtarmakta kararlıyız. Terörsüz Türkiye için giden yolsa sağlam adımlarla ilerliyoruz. Devlet ciddiyetine yakışır şekilde ne küçük bir boşluk bile bırakmadan çalışmaları anbean takip ediyoruz. Milletimizin desteği ve özellikle annelerin dualarıyla terörsüz Türkiye menziline ulaşacağımıza inanıyorum. Bölgemizi kaosa, gözyaşına ve istikrarsızlığa boğmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Ayrıştırmaya çalışanlara cevabımızı saflarımızı sıklaştırarak vereceğiz. Aramızdaki kardeşlik hukukunu inşallah daha da ilerleteceğiz. Her an müjdeleri alabilirsiniz ve alacaksınız."

Kaynak: Haber Merkezi