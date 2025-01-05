Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Partisine Çok Sert Uyarılar: İster Belediye Başkanı, İster Vekil Olun Hakkımı Helal Etmem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Yenişehir Salonu'nda düzenlenen AKP Rize 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Partisine uyarılarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hangi görevde olursanız olun, ister il başkanı olun, ister belediye başkanı olun, ister milletvekili olun; size benim vatandaşlarımdan herhangi biri gelip bir işin yapılmasını istiyorsa onu bir başka yere havale etme hakkınız yok. Bunu yaptığınız sürece hakkımı helal etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sevgili hemşehrilerim; kalbi pamuk gibi yumuşak, zekası bıçak gibi keskin, hayali enginlere sığmayan, azmi dağları deviren uşaklar, kıymetli hanımefendiler, gözümün nuru gençler sizleri en kalbi duygularımla sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Kongremiz Rize'mize, Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun.

'TARİHİ BİR FIRSAT'

Hedefimiz terörsüz Türkiye. Tarih yazmak için şimdi önümüzde tarihi bir fırsat var. Biz ülkesinin ve milletinin kaderi ile kendi kaderini birleştirmiş bir partiyiz. Böyle bir ittifakız. Attığımız adımların sonuçları milletin hayrına olacaktır.

PARTİYE UYARI GELDİ

Hangi görevde olursanız olun, ister il başkanı, ister belediye başkanı, ister milletvekili olun benim bir vatandaşım gelip sizden bir işin yapılmasını istiyorsa onu başka yere havale etme hakkınız yok.

Bunu yaptığınız sürece ben Genel Başkanınız olarak sizlere hakkımı helal etmem. Bazılarına bu söylediklerim zor gibi gelebilir ama bilin ki Genel Başkan çok şikayet alıyor. Benim bu şikayetleri burada haykırmam, bunu hepinizin bilmesi gerekiyor.

Altını çizerek tekrar ediyorum, makam ve mevki beklentisiyle değil, davamız gereği bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Aksi taktirde partiyi ticarethaneye çevirirsiniz. Bu bizim asla müsaade etmeyeceğimiz, rıza göstermeyeceğimiz bir durum. Türkiye'de ticarethane gibi çalışan yeteri kadar parti ve sivil toplum kuruluşları var. Ama AK Parti böyle olamaz. Yüce Mevla bizi böyle durumlara düşmekten muhafaza eylesin.

YENİ DÖNEM MESAJI

Hedefimiz AK Parti'yi seçimlerde yeniden yüzde 50 bandına çıkarmak. Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı'nı ilmek ilmek işleyecek bir siyasi iklimi ülkemizde kalıcı kılmaktan yanayız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Büyük kongre ile yeni dönem başlayacak."

Kaynak: Haber Merkezi