Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Para Kuleleri' Yanıtı! 'Aklınız Fikriniz Cebinizi Doldurmakta'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5113 Deprem ve Sosyal Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son grup toplantısında "Para kulesi soruyorlardı ya, al sana para kulesi" diyerek CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın satın alınması sürecine ilişkin açılan "para kulesi" soruşturmasına gönderme yapıp valizin içindeki paraları kule biçiminde dizmesine yanıt verdi.

'KULE DEYİNCE AKLIMIZA BAŞKA ŞEYLER GELİYOR'

Erdoğan'ın CHP liderine yanıtı şu şekilde:

"Muhalefetin içler acısı halini artık anlatmaya gerek dahi duymuyoruz. Ne vizyon var ne proje. Dervişin fikri neyse zikri de odur demişler. Kule denince aklımıza İstanbul Havalimanı'nda 90 metre uzunluğundaki kule geliyor. Kule denince aklımıza bölücü alçakların saldırılarından Mehmetçikleri korumak için inşa ettiğimiz kuleler geliyor. Kule deyince bizim aklımıza Türkevi geliyor. Özgür Özel'in aklına sadece para kuleleri geliyor.

'HER ŞEYE PARA VAR SGK BORCUNA YOK'

Grup toplantısında konser bahanesiyle yapılan dolandırıcılıktan bahsetmek yerine para kuleleri diyorlar. Bunların akılları fikirleri ceplerini doldurmakta. Otobüs bile işletemiyorlar. İzmir Körfezi kaderine terk edildi. Bir başkası 6 sene önce işleyen trafiği kör düğüm haline getirdi. Her şeye para buluyorlar ama iş SGK borçlarına gelince kırk dereden su getiriyorlar. İnanılmaz bir beceriksizlikle karşı karşıyayız. Allah bunların yönettiği belediyelerde yaşayan vatandaşlara sabır versin."

Kaynak: Gerçek Gündem