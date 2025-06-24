Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için yapacağı seyahat öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. İsrail-İran arasındaki ateşkes muammasına ilişkin yorum yapan Cumhurbaşkanı, "Tüm tarafları ateşkese tam riayet etmeye davet ediyoruz. Daha önce de ifade ettim, bölgemiz etkileri tüm dünyada hissedilecek bir savaşın yükünü kaldıramaz. Ellerin tetikten çekilmesi için diplomasiye şans tanınması en doğru ve akılcı tavır olacaktır." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle

Birazdan Lahey'e hareket edeceğim NATO zirvesi için. Avrupa güvenliğinin pekiştirilmesini özellikle savunuyoruz. Ülkemizin savunma yeteneklerini geliştirirken ittifakının caydırıcılığına da katkıda bulunuyoruz. Daha güçlü savunma ve daha etkin ordu hedefi ile yola çıkarken müttefikler arasındaki savunma ürünlerinin ticaretine engellemeleri doğru bulmuyoruz. Bu engellemelerin amasız fakatsız kaldırılması gerek.

Dün Amerika Başkanı Trump'ın yaptığı açıklamalar sonrası gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bölgede ateşkesi sağlayacak, ardından da kalıcı sükunete giden yolu açacak her türlü yolu takdirle karşılar ve samimiyetle destekleriz. Nitekim dün gece geç saatlerde gelen taraflar arasında ateşkes sağlanması haberini memnuniyetle karşılıyoruz. Tüm tarafları ateşkese tam riayet etmeye davet ediyoruz. Daha önce de ifade ettim, bölgemiz etkileri tüm dünyada hissedilecek bir savaşın yükünü kaldıramaz. Ellerin tetikten çekilmesi için diplomasiye şans tanınması en doğru ve akılcı tavır olacaktır. Türkiye olarak uluslararası hukuku gözeten tavrımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları bölgemizdeki büyük bir tehdidin fitilini ateşlemiştir. İsrail'in nihayetinde İran'a uzanan pervasız adımları asla kabul edilemez. Küresel aktörlerin etkin tedbirleri alması şarttır. Yoksa bunun bedelini sadece bölgemiz değil, bütün dünya öder.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

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