Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müzeler Günü Paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Müzeler Günü'nü kutladı. Erdoğan, “Bu yıl 'Hızla Değişen Toplumlarda Müzelerin Geleceği' temasıyla icra edilen Müzeler Günü'nü tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müzeler Günü Paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müzeler Günü için sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Erdoğan paylaşımında, “Bu yıl 'Hızla Değişen Toplumlarda Müzelerin Geleceği' temasıyla icra edilen Müzeler Günü'nü tebrik ediyorum. 'Müzekart GNS' ile müze girişlerini ücretsiz hale getirdiğimiz gençlerimiz ve çocuklarımız başta olmak üzere, tüm vatandaşlarımı müzelerimizi ziyaret etmeye, zengin kültürel hazinelerimizi keşfetmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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