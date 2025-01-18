Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mersin'de Terör Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Servet Tazegül Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AKP Mersin 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- Her birinize aşkınız ve sevdanız için teşekkür ediyorum. Bu salonunun açılışını hatırlıyorsunuz dimi? AK Parti'nin eseri. Biz laf değil eser üretiriz. Bu salonu da aynı şekilde bizler ürettik. Sizlerin şahsında Mersin'in kıyısındaki, dağındaki kardeşlerimin her birine selamlarımı iletiyorum. Bayrağı devralan kardeşlerimize başarılar diliyorum. Nöbeti devreden kardeşlerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

- Mersin sinesine gelen hiç kimseyi şu şehirden bu şehirden diyerek sınıflandırmamıştır. Mersin bugün bir başka. Maşallah bambaşka. 2028'e hazır mısınız? Mersin sadece şehirlerden bir şehir değildir. Mersin bu ülkenin huzurunun güvencesidir. Mersin birlikte yaşama kültürümüzün sembolüdür. Yörük çadırlarının üstünde tüten duman sönmedikçe devletimiz, milletimiz istikbale güvenle bakmaya devam edecektir.

'SUÇ VARSA, YANLIŞ VARSA BİZİM'

Bugüne kadarki seçim sonuçlarının sebeplerini Mersinlilerde değil, kendimizde arıyoruz. Suç varsa, yanlış varsa bizim. Daha çok emek vermemiz, ter dökmemiz gerekiyor. Kongremiz böyle bir dönemin, yeni bir atılımın miladı olacak.

'DARBELER VE CUNTALARLA...'

- Ülkemizin ilk 80 yılına asırların yorgunluğuyla, 1. Dünya Savaşı’nın yükü altında kalan Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişin sancıları damga vurmuştur. Tek parti faşizminin, milletimizin inancına, tarihine, kültürüne yönelik politikalarının ağır bedellerini ödedik. Türkiye'nin büyümesini ve güçlenmesini istemeyen emperyalistler de boş durmadı. Darbeler ve cuntalarla ekonomik kargaşalarla dolu bir döneme soktular.

- Merhum Özal’a neler yapıldığını hiçbir zaman unutmadık. İşte 80 yıllık bu sancılı sürecin ardından AK Parti adeta bir Anadolu ihtilali ile iktidara geldi. Bu devrim öyle kolay gerçekleşmedi. Güç odakları, AK Parti öncülüğündeki Anadolu ihtilaline karşı büyük bir direnç gösterdi. Hukukun ayaklar altına alındığı cumhurbaşkanlığı seçimi krizlerine kadar nice senaryolar devreye alındı.

- Bölücü örgütünden FETÖ'süne envai çeşit cinayet şebekesini harekete geçirdiler. Bölücü örgütün çukur eylemlerini hatırlayın. FETÖ'nün 17-25 Aralık, 15 Temmuz darbe girişimlerini hatırlayın. Ekonomimize yönelik aleni saldırıları, ambargoları ve tuzakları hatırlayın.

'KALANLARA KAPIMIZ DAİMA AÇIK OLACAKTIR'

- Suriye'de Baas rejiminin yıkılması, Mersin'e etkisi olacaktır. Burası halen 183 binin üzerindeki geçici koruma statündeki Suriyeliyi misafir eden ensar ruhlu bir şehirdik. Suriyeli kardeşlerimizden bir kısmı vatanlarına geri dönecektir. Kalanlara kapımız da gönlümüz de daima açık olacaktır. Biz zalimler gibi olamayız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamaya yönelik her gayrete destek vereceğiz.

'YPG SORUNUNU KÖKTEN ÇÖZECEĞİZ'

- Terör örgütlerini silah bıraktırarak Suriye üzerinden yeni senaryolar uygulanmasına izin vermeyeceğiz. YPG sorununu kökten çözeceğiz. Ya silah bırakacaklar ya da bertaraf olacaklar. Avrupalılar önce kendi meselelerini çözsünler. Ondan sonra bölgemize nizam vermeye kalksınlar. Yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Bölgenin geleceğini bu toprakların kadim halkları belirleyecek.

100 yıllık oyun bozuluyor. Batı'nın böl-parçala-yönet taktiğiyle bölgede cirit atma dönemi bitmiştir.

'TERCİHİMİZ MESELENİN KALICI ŞEKİLDE TARİHE KARIŞMASIDIR'

- Nihai aşamaya yaklaştık. Terör örgütü, elebaşının çağrısını dinler, siyasi uzantısı da üzerine düşenleri yaparsa kazanan herkes olur. Aksi takdirde meseleyi operasyonlarla çözmeyi biliriz. Biz meseleyi kendi mecrasında çözeriz. Tercihimiz bu meselenin kalıcı şekilde tarihe karışmasından yanadır. Bölücü terör belası bertaraf edilecektir.

Elbette kahraman şehitlerimiz her türlü hesabın üzerindedir.

Kaynak: Haber Merkezi