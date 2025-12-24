Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya Liderine Başsağlığı Telefonu
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Libya Genelkurmay Başkanı ve heyetinin yaşamını yitirdiği uçak kazası nedeniyle Menfi’ye başsağlığı dileklerini ileterek enkaz bölgesinde yürütülen çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti" açıklamasında bulundu.
AYRINTILAR GELİYOR...
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: