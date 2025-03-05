Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurmaylarına 'Terörsüz Türkiye' Talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili MYK toplantısında önemli açıklamalar yaptığı öğrenildi. herkesi sürece sahip çıkmaya çağıran Cumhurbaşkanı, "Provokasyonlara meydan vermeyin, özenli dil kullanın." uyarısında bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurmaylarına 'Terörsüz Türkiye' Talimatı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim'de terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrının ardından başlayan süreç devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurmaylarına 'Terörsüz Türkiye' Talimatı - Resim : 1

'Terörsüz Türkiye' için atılan adımlarda son olarak Öcalan, PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yaptı. PKK ise Öcalan'ın çağrısına uyacaklarını bildirerek ateşkes ilan ettiklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurmaylarına 'Terörsüz Türkiye' Talimatı - Resim : 2

Konuyla ilgili daha önce "Tarihi fırsat penceresi açıldı" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni bir açıklama geldi. Partisinin önceki gün yapılan toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında kurmaylarına süreçle ilgili uyarılarda bulundu.

"HERKES SÜRECE SAHİP ÇIKSIN"

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre, “Herkes dikkatli olsun, sürece sahip çıksın, destek olsun." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Süreç, farklı anlaşılmalara, istismarlara yol açabilir. Bu işten rahatsız olanlar var. Onlara fırsat vermeme adına özenli dil kullanın. Süreci dikkatle izleyin ve takip edin, hassas olun. Provokasyonlara meydan vermeyin.” dedi.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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