Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamarından öne çıkanlar şöyle:

"Anadolu, insanlığın tüm serencamını yansıtan bir açık hava müzesidir.

Bu toprakların her bir katmanı, bu katmanlarda gün yüzüne çıkarılan her bir eser, sizi tarihin en kadim noktalarına götürür.

Şanlıurfa ilimizde bulunan Göbeklitepe'nin geçmişi Mısır piramitlerinden 7 bin 500 yıl öncesine uzanmaktadır. İçinde yaşadığımız coğrafyayı hakkıyla anlayamazsak geleceğimizi çizemeyiz. İnşallah kıyamete kadar bu topraklarda olmaya devam edeceğiz.

Bugün yıllık 800'e yaklaşa saha çalışmasıyla bu alandaki faliyetlerimizi içerik itibarıyla çok önemli bir seviyeye ulaştırdık.

Türkiye gerek toprak yüzeyi gerek sualtı keşiflerinde dünyada ilk sırada yer alıyor.

Sadece 2024 yılında 2 binden fazla uzman 3 bin çalışanla arkeoloji çalışmalarına önemli bir istihdam sağladık.

Ülkemizde kazı çalışmaları 163 yıl önce Efes'te başlamıştı. O dönemde yabancı hocalar tarafından yürütülen çalışmalar vardı. Kazı alanlarımızı ihya etmeyi, yürüyüş yollarıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin istifade etmesine sunuyoruz.

Yakın zamana kadar geri plana itilen Türk-İslam arkeolojisini hayata geçirmek de bize nasip oldu.

Her biri tarihe düşen maziyi ati ile buluşturan yüzlerce çalışmaya imza attık. Üniversitelerimizde Türk-İslam arkeolojisi bölümünü kurarak bu alana yeni bir soluk kazandırdık.

2002'den bu yana tam 13 bin 291 tarihi eseri Anadolu'ya getirdik.

AYRINTILAR GELECEK...

Kaynak: Haber Merkezi