Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kılıçdaroğlu' Tartışmasına İlk Yorum: 'Bizans'ta Oyun CHP'de Kavga Bitmez, Hicap Duyuyorum'

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CHP kurultayının iptali için açılan davada 30 Haziran'da mahkemeden çıkacak karar beklenirken, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in karşı karşıya gelmesi gündemden düşmüyor. Kılıçdaroğlu'nun "Partiyi kayyuma bırakmam" ve "Yargı kararına uymamak olmaz" açıklamalarına Özel'den tepki gelirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuya ilişkin ilk kez konuştu.

'KOSKOCA PARTİ İKBAL AVCILARINA ESİR OLDU'

NATO zirvesi için gittiği Hollanda dönüşünde uçakta soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP maalesef bugün mefluç olmuş halde. Şimdi bakıyorsunuz işte birileri '4 yıldan sonra ben tekrar geri dönüyorum' diyor. Bir diğerleri 'Acaba kimler gelir?' diyor. Türkiye'nin temel meseleleriyle ilgili söyleyecek sözü kalmamış, koskoca partiyi bir avuç 'ikbal avcısının' ihtiraslarına esir etmiş durumdalar. Çevremizde onca hadise yaşanırken CHP'den 'biz de böyle düşünüyoruz' tarzı bir yaklaşım gördünüz mü? Bir öneri getiremiyorlar, çünkü bir fikirleri yok. Siyaseti sadece kendi sığ havuzlarından ibaret sanıyorlar" diye konuştu.

'ONA YAPTIKLARINDAN HİCAP DUYUYORUM'

CHP'nin kavga etmekten hizmet etmeye fırsat bulamadığını söyleyen Cumhurbaşkanı, Kılıçdaroğlu'na yönelik itirazlara da tepki göstererek "Yönettikleri belediyeler, hepsi iflas bayrağını çekmiş durumda. Durumlar hiç iyi değil. Yolsuzluk, usulsüzlük, haraç ve rüşvet almış başını gidiyor. İşte son zamanlarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ortaya koyduğu deliller, belgeler hepsi ortada. Sadece İstanbul değil, başka iller de ne yazık ki durum felaket. 13 yıl boyunca önünde düğme ilikledikleri bir şahsa yaptıkları karşısında ürkmemek, hicap duymamak mümkün değil. Değerli arkadaşlar, ne demişler? Bizans'ta oyun, CHP'de kavga bitmez" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi