Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartalkaya Faciası İçin Açıklama: 'Yürek Yangınımız Çok Büyük' Dedi, Konuşmasını Erken Bitirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Ankara İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Oteli'nde meydana gelen ve en az 66 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası nedeniyle sözlerini kısa tuttu. Cumhurbaşkanı açıklamalarında, sorumlulardan hesap sorulacağının altını çizdi.

Erdoğan açıklamalarında, "Bugün sizinle uzun uzun sohbet etmek isterdim ama acımız büyük. Yürek yangınımız çok ama çok büyük" dedi.

'YÜREK YANGINIMIZ ÇOK AMA ÇOK BÜYÜK'

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu kapsamsa 6 cumhuriyet savcımız ve bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacaktır, atılmaktadır.

Bu elim hadisede hayatını kaybeden kardeşlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün sizinle uzun uzun sohbet etmek isterdim ama acımız büyük. Yürek yangınımız çok ama çok büyük. Birkaç hususu hatırlattıktan sonra sizlere veda etmek istiyorum.

Kendi murakabemizi samimiyetle yapmaz, ortaya çıkan duruma göre tedbirleri almazsak, sadece kendimizi kandırmış oluruz.

Milletimize sadece şükran değil aynı zamanda can borcumuz da var. Bugüne kadar ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetler bu borcu ödemeye yetmez. Bunun için ter dökeceğiz. Uykusuz kalacağız, sırtımıza binen yükün altında yorulacağız. Ama milletimizin hiçbir ferdinin yüzünü yere eğdirmeyecek yüreğini daraltmayacağız."

Kaynak: Haber Merkezi