Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Flaş Esad Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ve Azerbaycan ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE ESAD AYNI KAREDE

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi kapsamında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir dizi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile aynı fotoğraf karesinde yer almasıyla ilgili soru yöneltildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye lideri Esad'ın toplantıda konuşma yaptığı esnada Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile yapacağı görüşme için çıktığını ve bu yüzden Esad'ı dinleyemediğini ifade etti.

"BEN HALA ESED'DEN UMUTLUYUM"

"Ben hala Esed'den umutluyum" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir araya gelerek Suriye Türkiye ilişkilerini yoluna koyma noktasında da umutlu olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı'nın Esad ve Suriye ile ilişkiler noktasında yaptığı açıklamalar şu şekilde oldu:

"Beşar Esed’in konuşmasını dinleme imkanım olmadı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüşme için çıktım. Ben hala Esed’den umutluyum. Bir araya gelip Suriye-Türkiye ilişkilerini inşallah yoluna koyalım diye hala umudum var. Çünkü bizim Suriye-Türkiye arasındaki terör yapılanmalarını yok etmemiz lazım. Suriye’de adil ve kalıcı barışın zemini vardır. Bunu sağlamak için atılacak adımlar da bellidir. Biz Suriye tarafına normalleşme konusunda elimizi uzattık. Bu normalleşmenin Suriye topraklarında barışa ve huzura kapı aralayacağını düşünüyoruz. Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden biz değiliz. Suriye’nin toprak bütünlüğünü terör örgütü PKK/PYD/YPG başta olmak üzere teröristler tehdit ediyor. Suriye’nin toprak bütünlüğünü çoğu ülkelere dağılmış Suriyeliler de tehdit etmiyor. Esed bunun farkına varıp ülkesinde yeni bir iklimi başlatacak adım atmalı ve ülkesine sahip çıkmalıdır. Yanı başlarındaki İsrail tehdidi bir masal değil. Çevredeki ateşin istikrarsız topraklarda hızla yayılacağı unutulmamalıdır."

Kaynak: AA