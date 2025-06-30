Cumhurbaşkanı Erdoğan Enflasyon Hedefini Açıkladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kalkınma hamlemiz gıptayla izleniyor, Türk ihracatçısı denince artık dünyada bir güven markası anlaşılıyor. Bu büyüme ve kalkınma hikayesi siz ihracatçılarımızın özverili çabalarıyla yazılıyor. Her bir ürünümüz küresel arenada büyük bir iz bırakıyor. Tüm ihracatçılarımızı, tüm firmalarımızı, işçilerimizden nakliyecimize kadar herkesi tebrik ediyorum. Bizler bugünlere dikensiz gül bahçesinde yürüyerek gelmedik. Zorlukları aşarak, bentleri tek tek yıkarak geldik. Bunun en yakın şahidi de ihracatçılarımızdır.

İçinde olduğumuz dönem, tarihi kırılmaların yaşandığı bir eşiktir. Salgının neden olduğu krizin tahribatı henüz tam anlamıyla tamir edilemezken, gümrük duvarları üzerinden yürütülen ticaret savaşları mevcut belirsizlikleri daha da derinleştiriyor. Birçok alanda risklerin arttığı süreçle karşı karşıyayız. Bölgemizde hemen her gün gözlerimizi yeni bir gerilimle açıyoruz. Fırtınalı sulardan sakin sulara geçiş biraz daha zaman alacak.

2024 yılı ülkemiz açısından önemli başarıların kazanıldığı bir yıl oldu. Ekonomimiz yüzde 3,2 oranında büyüdü. Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 2 büyüme kaydetti. 19 çeyrek boyunca kesintisiz büyüme gerçekleştirdik. Program sayesinde ekonomimizin yapısal direncini artırdık. Özellikle son 3 ayda yaşanan her türlü şoka rağmen program sarsılmadı. Rezervlerimiz yeniden artmaya başladı. Türk Lirasına güven artıyor. Enflasyon bir yıldır kesintisiz geriliyor. Mayıs ayındaki enflasyon son 3,5 yılın en düşük seviyesinde. Yıl sonunda 20'li rakamları görmeyi hedefliyoruz."

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi