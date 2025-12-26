Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: '455 Bininci Konutu Teslim Ediyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da yarın hak sahiplerine teslim edilmesi planlanan deprem konutlarına ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Yarın inşallah 455 bininci konutumuzu Hatay’da teslim ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak 6 Şubat depremlerinde yıkıma uğrayan Hatay'ı işaret etti. Erdoğan, deprem sonrası bölgeyi ayağa kaldırma çalışmaları kapsamında yarın 455 bininci konutu teslim edeceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı, paylaşımında "6 Şubat’ta millet olarak çok zor bir imtihanla sınandık. Azimle, sabırla, kararlılıkla çalışarak deprem bölgemizi küllerinden doğan Anka kuşu misali yeniden ayağa kaldırdık. Yarın inşallah 455 bininci konutumuzu Hatay’da teslim ediyoruz. Biz bir şeyi yapacağız dersek, Allah’ın izniyle yaparız" ifadeleri kullandı.

BAKAN KURUM DA HATAY'DA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bugün Hatay'da yaptığı açıklamada, törenin yarın gerçekleşeceğini belirtmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

