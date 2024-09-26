Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'BRICS' Eleştirilerine Sert Çıkış! 'Siz Bizi Yıllarca AB Kapısında Bekletmediniz mi?'

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 79. oturumu, geçtiğimiz gün ABD'nin New York kentinde gerçekleşti. Toplantıda konuşma yapan liderlerden olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün seyahati dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin üyelik başvurusunda bulunduğu BRICS ile ilgili bir soruya da cevap verdi.

'ÜYELİĞİMİZ BÖLGENİN ARİTMETİĞİNİ DEĞİŞTİRECEK'

Ekim ayında Rusya'da gerçekleşecek BRICS zirvesine katılacağı hatırlatılan Erdoğan, NATO üyesi olan Türkiye’nin, BRICS üyesi olmasına dair yabancı basındaki eleştirilere karşılık şunları söyledi:

"Her şeyden önce bizim BRICS ve ASEAN’da yer almamız, buralarda görünmemiz, inanıyorum ki bölgelerin aritmetiğini de değiştirecek. Çok daha farklı bir yapının inşasına vesile olacak. Orta Asya, Rusya, Baltık bölgesi ya da Uzak Doğu ile ilişkilerimiz kadar Kıta Avrupası ve Amerika ile de bağlarımızın bulunduğunu bir kenara koyamayız. Aynı şekilde Arap coğrafyası ve Körfez ülkeleriyle köklü bir geçmişimiz bulunurken Afrika ile de yakın ilişkilerimiz mevcut. Netice itibariyle bulunduğumuz coğrafya ve binlerce yıllık geçmişimiz bizi böylesine çeşitli bir ortaklık mimarisi oluşturmak için teşvik ediyor.

'NATO'DAN VAZGEÇTİĞİMİZ ANLAMINA GELMİYOR'

Biz bir NATO ülkesiyiz diye Türk dünyası ve İslam dünyası ile bağlantımızı kopartamayız. BRICS ve ASEAN bizim için özellikle ekonomik iş birliklerimizi geliştirmek için fırsatlar barındıran yapılar. Bu yapıların içinde yer almak NATO'dan vazgeçmek anlamına da gelmiyor. Bu ittifak ve iş birliklerinin, özellikle birbirinin alternatifi olduğunu düşünmüyoruz. Bugünün dünyasında bazı uluslararası gerilimler olsa da soğuk savaş dönemi çok geride kaldı. Bize 'BRICS’e ya da başka bir yapıya girmeyin' diyenlere baktığınızda yıllardır parçası olmak için çalıştığımız Avrupa Birliği'nin kapısında bizi yıllarca bekletenlerle aynı kişiler. Biz bunlara bakarak asla geleceğimizi belirleyemeyiz."

Kaynak: Gerçek Gündem