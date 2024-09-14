Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayşenur Ezgi Eygi İçin Adalet Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ile bir araya geldi.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılan görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi. İki lider görüşmenin ardından kameralar karşısına geçerek basına demeç verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ile ortak basın açıklamasında konuştu.

Erdoğan açıklamasının başlangıcında, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin masaya yatırıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı ayrıca İsrail'in katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi'ye ilişkin de konuştu. Erdoğan konuya ilişkin şunları söyledi:

"41 bini aşkın Gazzeli kardeşimizle birlikte İsrail tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi evladımızın da hesabını adalet önünde mutlaka soracağız."

'GAZZE'DE YAŞANAN DÜNYANIN EN BÜYÜK AYIBI'

Becirovic ise, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını soykırım olarak nitelerken, "Gazze'de yaşananlar aslında bu dünyanın en büyük ayıbıdır" ifadelerini kullandı.

İki dost ülkenin iyi ilişkilerine işaret eden Becirovic, "(İkili ilişkilerin) İktisadi ve turizm, eğitim, sağlık ve diğer alanlarda gelişebileceğini düşünüyorum. Önümüzdeki dönemlerde daha da ilişkilerimizi güçlendireceğimizi düşünüyorum ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha samimiyete bize yardım ettikleri için teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

'GAZZE'DE YAŞANAN SOYKIRIM ÜZERİNDE DURDUK'

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye-Bosna Hersek ilişkilerini ayrıntılı şekilde ele aldık. Balkanlar odağında bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Gazze'de yaşanan soykırım ve İsrail karşısında Birleşmiş Milletler nezdinde atılacak adımlar üzerinde durduk. Hepinizin malumu bağımsızlığının ilanından bu yana Türkiye olarak Bosna Hersek'in her daim yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik güçlü desteğimizi de kararlılıkla sürdürmekteyiz. Barışı Uygulama Konseyi Yönlendirme Kurulu üyeliğimizle hem Bosna Hersek'in hem de bölgenin barış ve istikrarına katkı sağlıyoruz. Bosna Hersek'te yaşanabilecek herhangi bir menfi gelişmenin tüm Balkanların istikrarına tehdit oluşturacağı gerçeğini unutmamamız gerekiyor. Bu çerçevede Bosna Hersek'te 6 Ekim'de düzenlenecek yerel seçimlerin huzur içinde tamamlanarak hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

TİCARET HACMİNİN ARTMASINA İLİŞKİN MESAJ

İkili ticaret hacminin bu senenin sonunda 1 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz Tabii bu rakamı yeterli bulmuyoruz. Bu minvalde karşılıklı ticarete artırma noktasında yapılabilecekler hakkında fikir tatisinde bulunduk. Saraybosna-Belgrad otoyolunun yapımına ilişkin çalışmaları da bu kapsamda ele aldık. Projenin bir an evvel tamamlanmasına dair temennimi Sayın Başkanla paylaştım enerji ve altyapı başta olmak üzere Bosna Hersek'in kalkınmasına yönelik projelere destek vermeye devam edeceğimizi de bu vesileyle kıymetli kardeşime aktardım. Bu yılın ilk 7 ayında Bosna her şeyi ziyaret eden turistler arasında Türk vatandaşlarının komşu ülkeleri de geride bırakarak ilk sırada yer alması sevindiricidir.

'AYŞENUR EZGİ EYGİ'NİN HESABINI SORACAĞIZ'

90'lı yıllarda Bosna Hersek'te gerçekleştirilen katliamın bir benzerini bugün Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşıyoruz. Srebrenitsa soykırımının failleri uluslararası mahkemelerde nasıl hüküm giydilerse Gazze'de yaşananların failleri de hesap verecektir. 41 bini aşkın Gazzeli kardeşimizle birlikte İsrail tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi evladımızın da hesabını adalet önünde mutlaka soracağız.

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