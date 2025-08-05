Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir Ziyareti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başlayan törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, komutanlar ve diğer devlet erkanı katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ay yıldız motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

'TÜM SALDIRILARA RAĞMEN MÜCADELE VERİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan, konuşmasında "Aziz Atatürk, yakın çevremizde krizlerin ve gerilimlerin arttığı bir dönemde YAŞ üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurunuzdayız. Türkiye'yi yeniden şekillenen küresel sistemde bölgesinin kutup başı ülkesi haline getirme mücadelemiz, kurulan tuzaklara ve saldırılara rağmen devam ediyor. Güvenlikten, demokrasiye, ekonomiden, teknolojiye, savunma sanayinden dış politikaya uzanan geniş bir alanda milletimizin istikbalini güvenceye alacak tarihi nitelikte adımlar atıyoruz. Şuramızın 2025 yılı toplantısının Türkiye Yüzyılı hedefine giden yolda yeni bir kilometre taşı olacağına inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA