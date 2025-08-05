Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir Ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura Toplantısı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalarken, "Güvenlikten, demokrasiye, ekonomiden, teknolojiye, savunma sanayinden dış politikaya uzanan geniş bir alanda milletimizin istikbalini güvenceye alacak tarihi nitelikte adımlar atıyoruz" diye konuştu.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başlayan törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, komutanlar ve diğer devlet erkanı katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ay yıldız motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

'TÜM SALDIRILARA RAĞMEN MÜCADELE VERİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan, konuşmasında "Aziz Atatürk, yakın çevremizde krizlerin ve gerilimlerin arttığı bir dönemde YAŞ üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurunuzdayız. Türkiye'yi yeniden şekillenen küresel sistemde bölgesinin kutup başı ülkesi haline getirme mücadelemiz, kurulan tuzaklara ve saldırılara rağmen devam ediyor. Güvenlikten, demokrasiye, ekonomiden, teknolojiye, savunma sanayinden dış politikaya uzanan geniş bir alanda milletimizin istikbalini güvenceye alacak tarihi nitelikte adımlar atıyoruz. Şuramızın 2025 yılı toplantısının Türkiye Yüzyılı hedefine giden yolda yeni bir kilometre taşı olacağına inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'la GörüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'la GörüştüSiyaset
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘LGS’ MesajıCumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘LGS’ MesajıGüncel

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Anıtkabir
Son Güncelleme:
Tek Kalemde Silip Eski Defteri Tamamen Kapatan Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor Tek Kalemde Silip Eski Defteri Tamamen Kapatan Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor
İmralı Heyeti'nden 'Görüşme Notları' Açıklaması: 'Diyalog Zeminini Yıpratmaya Yönelik...' İmralı Heyeti'nden 'Görüşme Notları' Açıklaması
Süper Lig’de Şampiyon Belirlendi: 79 Puanla O Takım Zirvede! Dev Rakibine Yüzde 4.7 Şans, Ortalık Fena Karışacak Süper Lig’de Şampiyon Belirlendi: 79 Puanla O Takım Zirvede!
Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' Mesaisi Başlıyor: Komisyonun İlk Toplantısında Ne Konuşulacak? Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' Mesaisi Başlıyor: Komisyonun İlk Toplantısında Ne Konuşulacak?
ÇOK OKUNANLAR
2025 Erken Emeklilik Rotası Oluşturuldu! Bağ-Kurluya Erken Emeklilik, 3600 Ek Gösterge, 100 Bin Taşerona Kadro… 2025 Erken Emeklilik Rotası Oluşturuldu!
Türkiye’yi Sarsan ‘Sahte Diploma’ Skandalında Şok! Ortaokul Mezunu Torbacı ‘Başkomiser’ Oldu Türkiye’yi Sarsan ‘Sahte Diploma’ Skandalında Şok! Ortaokul Mezunu Torbacı ‘Başkomiser’ Oldu
Miras Paylaşımında Kritik Karar! Bu Detayı Bilmeyen Maaş Hakkını Kaybediyor Miras Paylaşımında Kritik Karar! Bu Detayı Bilmeyen Maaş Hakkını Kaybediyor
Meteoroloji İl İl Uyardı! Sağanak Yağış ve Fırtına Kapıda Meteoroloji İl İl Uyardı! Sağanak Yağış ve Fırtına Kapıda
Turkcell'den Dev Satış! Operasyonlarını Sonlandırdı Turkcell'den Dev Satış! Operasyonlarını Sonlandırdı