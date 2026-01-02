Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Teşkilatına Tebrik: Üye Sayısını Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin üye sayısının son dönemde 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301'e ulaşmasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "büyümeye devam" mesajını vurguladı.

Cumhurbaşkanı, paylaşımında "AK Parti olarak üye sayımızı son dönemde 664 bin 568 artırdık, toplamda 11 milyon 543 bin 301'e ulaştık. AK Parti’nin milletin partisi olduğunun bir tezahürü olan, milletimizle kurduğumuz güçlü bağı yansıtan bu önemli başarıya imza atan teşkilatımızı yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

'KAPIMIZ HERKESE AÇIK'

Erdoğan, partisinin kapısının herkese açık olduğunu belirterek "Bizim kapımız ülkesine, milletine faydalı olmak; AK Parti çatısı altında Türkiye Yüzyılı vizyonumuza katkıda bulunmak isteyen herkese açıktır. Türkiye’nin güçlü bir AK Parti’ye ve Cumhur İttifakı’na ihtiyacı vardır. İnşallah partimizi ve ittifakımızı daha da büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz. #BizBüyükBirAileyiz" dedi.

Kaynak: DHA