Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Övgü Dolu' Sözlerine İlk Yorum

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin 'övgü dolu' sözler kullanmıştı. ABD Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin şunları söylemişti:

'ERDOĞAN'I SEVİYORUM, O DA BENİ SEVİYOR'

"Erdoğan adındaki bir adamla harika bir ilişkim var. Hiç duydunuz mu adını? Medyanın sinirleneceğini biliyorum, ‘Erdoğan’ı seviyormuş’ diyecekler, ama Erdoğan’ı seviyorum, o da beni seviyor. Hiç sorunumuz olmadı ve az şey atlatmadık kendisiyle. Ve hiç sorun yaşamadık. Her zaman… (Rahip Brunson vakasına gönderme yaparak) Hatırlarsanız rahibimizi geri aldık Türkiye’den. Büyük olaydı o zamanlar.

(Netanyahu’yu kastederek) Başbakana da söyledim, ‘Türkiye’yle aranızda bir sorun varsa ben halledebilirim’ dedim. Dediğim gibi Türkiye’yle ve lideriyle çok çok iyi bir ilişkim var. Dolayısıyla bir sorun olacağını hiç sanmıyorum.

'KİMSENİN YAPAMADIĞINI BAŞARDI'

Şunu da söylemem lazım. (Erdoğan’ı kastederek) Ona dedim ki ‘Tebrikler… 2 bin yıldır kimsenin yapamadığını yaptın, Suriye’nin kontrolünü ele aldın.’ Başka isimlerle ama sonuçta aynı şey. ‘Hayır, hayır, hayır ben değildim’ dedi. Ben de, ‘Yok yok sendin, biliyorum. Ama öyle diyorsan öyle olsun’ dedim. Bunun üzerine, ‘Peki peki, belki biraz’ dedi. Bakın, (Erdoğan) güçlü ve zeki biri. Kimsenin başaramadığı bir şeyi başardı. Hakkını vermeniz lazım."

CUMHURBAŞKANI'NDAN İLK YORUM

AKP grup toplantısı çıkışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Trump'ın bu sözleri soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Daha görüşmedik" diye yanıt verdi.

Kaynak: Haber Merkezi