Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzünü AB'ye döndü: Mesajı dikkat çekti

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Estonya Cumhurbaşkanı Karisi ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB mesajı dikkat çekti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzünü AB'ye döndü: Mesajı dikkat çekti

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karisi Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

'AB'YE TAM ÜYELİK STRATEJİK HEDEFİMİZ'

Erdoğan, toplantıda şunları söyledi:

"Görüşmelerimizde bu alanda tecrübelerin paylaşımı üzerinde durduk. NATO bünyesindeki dayanışmamızın sağlam temeller üzerinde güçlenerek devam edeceğine samimiyetle inanıyorum. Türkiye-AB ilişkileri, güncel, bölgesel, küresel meseleleri ele aldık. AB'ye tam üyelik stratejik hedefimizdir. Estonya'nın da bu anlayış temelinde Türkiye'ye desteğinin artarak devam edeceğine inanıyorum.

'RUSYA'SIZ ÇÖZÜM OLMAZ'

Görüşmelerimizde Ukrayna'daki savaşı ele aldık. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine desteğimizin altını bir kez daha çizdim. Yıkımın bir an evvel son bulması, adil, nihai çözüme ulaşılması ancak diplomasiyle mümkündür. Taraflara yönelik telkinlerimizi sürdürüyoruz. Rusya'nın dışlandığı girişimlerin arzu edilen sonuçları vermeyeceğine dair düşüncelerimizi koruyoruz.

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamlar küresel güvenliği de tehdit etmektedir. Bu barbarlığın sorumluları uluslararası hukuk önünde er ya da geç hesap verecektir. Gazze'deki insani felaketin sona ermesi için öncelikle acil ateşkes ve insani yardımların ulaştırılması ihtiyacı devam ediyor. Türkiye olarak bu konularda elimizden gelen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Kalıcı barış iki devletli çözümden geçiyor. Uluslararası toplumun artık ağırlığını koyması lazım."

Kaynak: ANKA

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