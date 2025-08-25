Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli Ahlat'ta

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, Ahlat Etkinlik Alanı Programı'nın ardından Devlet Bey Konağı'nda bir görüşme yaptı. İki lider daha sonra Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bitlis'teki Ahlat Mesire Alanı'nda düzenlenen Ahlat Etkinlik Alanı Programı'nda bir araya geldi. İki lider Devlet Bey Konağında bir süre sohbet etti.

İki lider an itibarıyla da Ahlat'ta görüşmelerine devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, Devlet Bey Konağı'ndaki görüşmenin ardından Selçuklu Kabristanı’nı ziyaret etti.

Liderler, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlamaları için Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunuyordu.

