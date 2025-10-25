Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'siz Bir Denklem Kurulamıyor'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, sevgili gençler, kıymetli hanımefendiler hepiniz hürmetle selamlıyorum. Sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Davamıza gönül, hareketimize omuz, çalışmalarımıza güç veren yol arkadaşlarıma sizlerin şahsında canı gönülden şükranlarımı sunuyorum.

Burayı belediye başkanlığım döneminde inşa ettik. Yaparsa AK Parti yapar dedik ve bu salonu yaptık. Sizlerin sevincini, emeğini gördükçe merhum şairimizin Abdurrahim Karakoç'un mısraları aklıma geliyor; 'Ben milletim uğruna adamışım kendimi, bir doğrunun imanı bin eğriyi düzeltir. Zulüm Azrail olsa hep hakkı tutacağım, mukaddes davalarda ölüm bile güzeldir' diyor.

Millete hizmet yolunda gecesini gündüzüne katan, mukaddes dava uğruna ölümü göze alan sizler gibi yol arkadaşlarını şahsıma nasip ettiği için Rabbime şükürler olsun. Mevla birliğimizi, dirliğimizi, muhabbetimizi inşallah daim eylesin.

"2 AYDA YÜZ BİNLERCE VATANDAŞA ULAŞTIK"

Yoğun ve titiz bir saha çalışmasının değerlendirme toplantısı olarak gördüğüm bu programın, partimiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 49 gün gibi kısa süre zarfında 81 ilimizin tamamında 973 ilçemizde Türkiye Yüzyılı buluşmalarını başarıyla tertipleyen arkadaşlarımı kutluyorum.

Ana muhalefet partisi ülkemiz yabancılara şikayet turları düzenlerken biz 81 ilimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmalarda milletimizle kucaklaştık. Son 2 ayda yüz binlerce vatandaşımızla bir araya geldik. Toplumun tüm kesimlerinin nabzını tuttuk. CHP'li belediyelerde işimiz biraz daha zor. Şikayet listemiz daha uzun. CHP'li belediyelerin alameti farikası olan yolda kalan otobüslerden akmayan musluklara, toplanmayan çöplerden en uca ulaşan yolsuzluklar bize iletildi.

"CHP'Lİ BELEDİYELERDEKİ DERTLER BİZİM İÇİN DE İBRETLİK"

Son 2 seçimde el değiştiren yerel yönetimlerdeki dertlerin kabarıklığı bizim açımızdan da ibretliktir. Bu toplantılardan edindiğimiz veriler önümüzdeki döneme ilişkin yol haritamıza son halini vermemizi sağladı. AK Parti yolunu da güzergahını da milletin belirlediği partidir.

Bu hareket erdemliler hareketidir. 2053'ü, 2071'i hedefleyenler uzun soluklu zaferlere odaklananlar işte bu salondadır. Burası şahsi istikbal peşinde koşanların değil, millete hizmete kendilerini adayanların yeridir. Bugüne kadar her şeyi milletimiz için yaptık. Milletin rotasından başka merciler edinenler bu partinin çatısı altında yaşama şansı bulamadılar.

İddia ile söylüyorum; AK Parti Türkiye'de kurumsal teşkilatlanmayı adeta icat eden partidir. Bizim siyasetteki en büyük güç kaynağımız teşkilatlarımızdır. Millete hizmette küskünlük, ümitsizliğe kapılmak asla yoktur. 24 sene önce yola çıkarken bu yolun uzun olduğunu, meşakkatli olduğunu biliyorduk. Buna rağmen millete hizmet mücadelesinde geri durmadık. Millete mahcup olmamak için 'ne gerekiyorsa yapacağız' dedik ve yaptık, yapıyoruz.

"YÜZYILIN KONUT SEFERBERLİĞİNİ BAŞLATMANIN GURURUNU YAŞADIK"

Dün milletin hasretle beklediği bir müjdeyi daha paylaştık. Başakşehir'de 100 yılın konut projesini tanıttık. 500 bin sosyal konut seferberliğini yaşatmanın gururunu yaşadık.

"HAMLELERİMİZLE ÜLKEMİZİ TEHLİKELERDEN UZAK TUTTUK"

2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan sistemin kökünden sarsıldığı kritik bir dönemden geçiyoruz. Yaşananlar, dünyanın pek çok bölgesini her alanda etkiliyor. İstikrarsızlık dalgasının yayıldığı bu dönemde hem içeride hem dışarıda yaptığımız hamlelerle Türkiye'yi bu tehlikelerden uzak tutmayı başardık. Bizi çatışmaların tarafını yapmak için pek çok oyun oynandı. Her yolu denediler. Türkiye Batı ittifakından uzaklaşıyor, Türkiye'nin ekseni doğuya kayıyor dediler. Türkiye oyun dışına atılıyor dediler. Bütün iddialarında duvara tosladılar. Haklı çıkan, doğru yerde durduğu anlaşılan biz olduk.

"TÜRKİYE'SİZ BİR DENKLEM KURULAMIYOR"

Türkiye dış politikasıyla, demokrasisiyle, savunma sanayii ve ekonomisiyle, kararlı adımlarıyla artık küresel bir güce dönüşüyor. Bugün barış, istikrar denilince akla ilk Türkiye geliyor. Sahada ve masada güçlü Türkiye gerçeğini dost düşman fark etmeksizin bugün herkes kabul etmek zorunda kalıyor. Suriye'den Gazze'ye, Körfez'den Rusya Ukrayna arasındaki çatışmaya kadar hiçbir yerde Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor. Barışın, kardeşliğin, kalkınmanın ve adaletin egemen olduğu Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu en tepeye taşıma yolunda tarihi bir eşikteyiz.

"TUZAKLARA DÜŞMEYECEĞİZ"

Meselelerin en başında ülkemizi terör musibetinden kurtarmak bulunuyordu. Kurtardık mı, kurtardık. Terör bataklığını inşallah 86 milyon hep birlikte kurtarmaya devam edecek miyiz? Bu noktada samimiyiz, soğukkanlı bir şekilde menzile yürüyoruz. Hedefe yaklaştıkça ülkemizin bu meseleyi çözmesini istemeyen odakların operasyonlarını artıracağının farkındayız. Allah'ın izniyle bu tuzaklara düşmeyeceğiz. Aramıza nifak sokmak isteyenlere aldanmayacağız.

Önce terörsüz Türkiye'yi ardından da terörsüz bölgeyi evlatlarımıza kazandıracağız. Sahadaki iyimse atmosfere şahit oldunuz. Şehit ve gazi ailelerimizi ziyaret ettik. Tüm şehitlerimize Rabbim'den rahmet diliyor, gazilerime bereketli ömürler niyaz ediyorum."

Kaynak: AA